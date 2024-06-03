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В сети «Читай город – Буквоед» назвали самые ожидаемые книги лета

В топе – фэнтези, уютный детектив и «Русалочка» в стиле манги
Николай Корнацкий
Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

В рейтинге самых ожидаемых новинок лета уверенно лидируют фантастика и фэнтези, следует из данных предзаказов крупнейшей в России книжной сети «Читай-город – Буквоед» и собственного интернет-магазина сети Book24 (исследование есть у «Ведомостей»). Как следует из рейтинга за май 2024 г., книги в фантастическом жанре составляют 41% от общего числа предзаказов. 15% приходится на романтическую прозу, 14% – на нон-фикшн, 8% – детективы, а предзаказы детской литературы составили 2%.

Топ-3 самых ожидаемых книг возглавил фэнтези-роман Сары Дж. Маас «Город Полумесяца. Дом Пламени и Тени». На него уже сделано более 2500 предзаказов. Далее расположилось еще одно фэнтези – «Железное пламя» Ребекки Яррос (свыше 2000 экземпляров). Это продолжение бестселлера «Четвертое крыло», который вышел в сентябре 2023 г. и с тех пор входит в топ-10 художественных книг «Читай-города», отметили в книжной сети. Замыкает первую тройку «уютный детектив» Питера Боланда о серийном убийце «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин» (свыше 1000 экземпляров).

В сегменте нон-фикшн больше всего предзаказов сделано на книги инфлюенсера Екатерины Кузнецовой, которая в своих блогах рассказывает как о своем увлечении растениеводством, так и об опыте приемного родителя. Соответственно, первую строчку заняла ее новинка «Рожденные сердцем. Честная история приемного родительства», а пунктом ниже – «Цветовод на всю голову. Шпаргалка-трекер по уходу за комнатными растениями». Третий самый ожидаемый нон-фикшн – «Ты и есть магия» от участника «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса.

Среди детских книг лидирует сказка Ганса Христиана Андерсена «Русалочка» – в каноническом переводе Анны Ганзен, но с иллюстрациями популярной итальянской художницы Loputyn, которая работает в сегменте Young Adult и активно использует стилистику манги. Далее в «детском» рейтинге – третья часть цикла «Чернокнижец» Евгения Гаглоева и пятый том корейского фэнтези Сон Вон Пхен «Девочка с лисьим хвостом».

Популярность фэнтези, романтической прозы и в целом жанровая пропорция рейтинга отражают общие тенденции книжного рынка, пояснил «Ведомостям» автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Переложение Андерсена в стиле манги также пример издательского тренда по омоложению классики для молодой аудитории за счет другого визуального представления, отметил он.

Однако, по словам эксперта, рейтинг ожидания будет не вполне соответствовать топам по фактическим продажам – высокое число предзаказов свидетельствует, прежде всего, об активности фанбазы: «И издатели, и авторы с большим числом подписчиков умело пользуются таким инструментом продвижения, как предзаказ, используя его как еще один способ привлечения внимания к книге».

Высокие предзаказы дает не только активная фанбаза (популярной франшизы, серии или поп-явления), но и дефицит определенной литературы на рынке, добавляет книжный обозреватель, главный редактор медиа «Билли» Максим Мамлыга. К книгам, в которых ощущается недостаток, он, в частности, отнес нон-фикшн о приемном родительстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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