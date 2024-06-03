В сети «Читай город – Буквоед» назвали самые ожидаемые книги лета

В сегменте нон-фикшн больше всего предзаказов сделано на книги инфлюенсера Екатерины Кузнецовой, которая в своих блогах рассказывает как о своем увлечении растениеводством, так и об опыте приемного родителя. Соответственно, первую строчку заняла ее новинка «Рожденные сердцем. Честная история приемного родительства», а пунктом ниже – «Цветовод на всю голову. Шпаргалка-трекер по уходу за комнатными растениями». Третий самый ожидаемый нон-фикшн – «Ты и есть магия» от участника «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса.