В Минкультуры рассказали о господдержке театров в новых регионах

В Минкультуры рассказали о господдержке театров в новых регионахОна направлена на интеграцию населения новых регионов в состав России, считают эксперты
Театры в новых регионах на текущий момент участвуют во всех существующих мерах господдержки, рассказали «Ведомостям» в Минкультуры. В 2024 г., как уточнил представитель ведомства, гранты правительства на постановку спектаклей получил, в частности, Мариупольский русский драматический театр (спектакль «Бедность не порок» по пьесе Александра Островского) и Донецкий музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна (мюзикл «Голубая Камея»).
Кроме того, в рамках национального проекта «Культура» планируется направить новое звуковое и световое оборудование в четыре театра ДНР и ЛНР, а по линии программы «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» – в шесть детских театров ДНР, ЛНР и Херсонской области, также сообщили в Минкультуры. По партийной программе в детских театрах также будут поставлены новые спектакли.
В 2023 г. численность зрителей театральных мероприятий (с учетом собственных, выездных и гастрольных мероприятий) составила 41,6 млн человек и впервые превысила допандемийный уровень – на 1,5%, следует из данных Минкультуры. На выездные и гастрольные мероприятия в 2023 г. пришлось 13,5% от общего числа зрителей, или 5,6 млн человек. Количество участников Всероссийского гастрольно-концертного плана из ЛНР, ДНР, Херсонской области ежегодно увеличивается, рассказали в Минкультуры. В 2022 г. в России, согласно данным ведомства, гастролировали 12 коллективов (театральных и музыкальных) из новых регионов, в 2023 г. – 16, а в 2024 г. в план включены уже 17 коллективов (из них 10 – театральные труппы).
Всего в ДНР насчитывается пять театров, которые находятся в ведении регионального минкульта, три из них расположены в Донецке, по одному – в Макеевке и Мариуполе. Еще есть два муниципальных – в Горловке. После начала конфликта в Донбассе в 2014 г. все они (за исключением мариупольского) не прекращали работу до начала пандемии коронавируса, рассказал «Ведомостям» и. о. министра культуры ДНР Михаил Желтяков.
В начале 2022 г. из-за активизации боевых действий учреждения культуры вновь закрылись уже из-за опасности обстрелов. При этом коллективы продолжили работать и готовить премьеры, но выступали не на собственных сценах, а преимущественно с гастролями по стране, пояснил Желтяков. Возобновили показы на основных площадках в декабре 2023 г., но с ограниченным числом зрителей. Возможность полноценного приема сейчас есть только у Мариупольского драмтеатра (так как он формально относится к линии тыла. — «Ведомости»).
Вместимость театра сейчас измеряется величиной собственного бомбоубежища. Генеральный директор – художественный руководитель Донецкого театра кукол Ольга Арутинова рассказала «Ведомостям», что сейчас в театре одномоментно допускается нахождение не более 150 человек, при том что вместимость большого зала составляет 268 мест, малого – 50.
Как указал Желтяков, местные театры вынуждены перейти на дневные спектакли и только по выходным, по будням показов нет. Хотя комендантский час начинается в 23:00, уже после 18:00 в некоторое районы Донецка не добраться на общественном транспорте. 17 июня эта проблема обсуждалась на совещании у главы ДНР Дениса Пушилина: он поручил республиканскому минтрансу и муниципальным властям проработать возможность продления работы городских и межмуниципальных маршрутов после 18:00 и добавить дежурные рейсы до 21:00.
Представитель Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна, который не прекращал работу с 2014 г., сообщил «Ведомостям», что с момента провозглашения республики там ставят только русскоязычные спектакли. Коллектив театра пополняется выпускниками учебных учреждений ДНР и ЛНР, прежде всего – Донецкой государственной музыкальной академии имени С. Прокофьева. «Также театр успешно сотрудничает с приглашенными режиссерами, приглашая их как в качестве постановщиков и педагогов», – добавил представитель пресс-службы.
Такая практика есть и в Донбасс-опере, где, например, в постановке премьеры «Дон Жуана» задействован главный режиссер Омского государственного музыкального театра Александр Лебедев, а петербургский режиссер Юрий Лаптев поставил уже три оперы.
Господдержка театров в ДНР, ЛНР и Херсонской области направлена на интеграцию их населения в состав России, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Логично, что культурная политика ведется как внутри регионов, так и за их пределами, продолжает он: «Гастроли позволяют повысить узнаваемость театров из новых регионов среди населения всей нашей страны».
Гастроли помогают не только решать текущие политические вопросы, но и поддерживать творческую форму коллективов, поскольку работа учреждений культуры в новых регионах ограничена, также добавляет главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов.
Развитие театров в самих регионах – это еще и один из сигналов восстановления мирной жизни в тех населенных пунктах, которые находятся вдали от линии фронта, думает социальный психолог Алексей Рощин: «Культурные мероприятия поднимают дух людей даже в экстремальных ситуациях».