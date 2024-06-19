В Минкультуры рассказали о господдержке театров в новых регионах

В 2023 г. численность зрителей театральных мероприятий (с учетом собственных, выездных и гастрольных мероприятий) составила 41,6 млн человек и впервые превысила допандемийный уровень – на 1,5%, следует из данных Минкультуры. На выездные и гастрольные мероприятия в 2023 г. пришлось 13,5% от общего числа зрителей, или 5,6 млн человек. Количество участников Всероссийского гастрольно-концертного плана из ЛНР, ДНР, Херсонской области ежегодно увеличивается, рассказали в Минкультуры. В 2022 г. в России, согласно данным ведомства, гастролировали 12 коллективов (театральных и музыкальных) из новых регионов, в 2023 г. – 16, а в 2024 г. в план включены уже 17 коллективов (из них 10 – театральные труппы).