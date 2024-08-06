«Гладиатор 2»: чего ждать от продолжения культового фильма

«Гладиатор 2»: чего ждать от продолжения культового фильмаСиквел расскажет о новой драме, которая развернется на арене Колизея спустя два десятилетия после событий первого фильма
Эпическая драма «Гладиатор», рассказывающая историю римского генерала Максимуса Децима Меридиуса, который, потеряв свою семью и свободу, становится гладиатором и борется за выживание на арене Колизея, вышла на большом экране в 2000 г. Фильм американского режиссера Ридли Скотта собрал $460,5 млн в мировом кинопрокате и получил множество престижных кинематографических наград.
Спустя почти четверть века создатели киноленты попытались повторить свой триумф. Этой осенью в мировой кинопрокат выходит «Гладиатор 2». Фанаты по всему миру с нетерпением ждут возвращения в мир Древнего Рима, а создатели фильма обещают, что ожидание того стоит.
Дата выхода
Мировая премьера «Гладиатора 2» запланирована на 15 ноября 2024 г., в США фильм выйдет неделей позже. Поскольку международной дистрибуцией проекта занимается Universal Pictures, ушедшая с российского рынка еще в 2022 г., в официальном российском прокате премьеры ждать не стоит, говорит кинокритик Никита Смирнов. По этой же причине не появится фильм и на площадках онлайн-кинотеатров. Посмотреть его можно будет только в «параллельном» прокате, предполагает эксперт.
После ухода голливудских мейджоров с российского рынка некоторые кинотеатры стали показывать копии западных блокбастеров нелегально. Схем показа таких фильмов две – так называемое предсеансовое обслуживание, а также через сдачу зала в аренду, рассказывали ранее «Ведомостям» топ-менеджеры крупных дистрибуционных компаний и киносетей. В рамках предсеансового обслуживания билеты официально продаются на российский короткометражный фильм, перед которым зрителям бесплатно показывается голливудская новинка.
Актерский состав
Главного героя – Луция, повзрослевшего внебрачного сына Максимуса Меридиуса – в «Гладиаторе 2» сыграл 28-летний ирландский актер Пол Мескал. Он получил известность, благодаря ролям в сериале – экранизации бестселлера Салли Руни «Нормальные люди» (2020) и в драме «Солнце мое» (2022), за которую был номинирован на «Оскара». В роли его антагониста выступит американский актер чилийского происхождения Педро Паскаль, запомнившийся российским кинозрителям яркими ролями в сериалах «Игра престолов», «Мандалорец», «Одни из нас». Также в новой части культовой киноленты можно будет увидеть Дензела Вашингтона, Джозефа Куинна и Фреда Хекинджера.
Конни Нильсен и Дерек Джейкоби вернутся к своим ролям из первого фильма – сестры императора Луциллы и сенатора Гракха. А вот возвращения Рассела Кроу, сыгравшего главную роль в первой части эпической саги, ждать не стоит, хотя есть вероятность, что Максимус Меридиус появится в кадре новой части драмы как детское воспоминание главного героя.
Выбор актера на главную роль режиссер фильма Ридли Скотт объяснил своим впечатлением от работы Пола Мескала в «Нормальных людях». «Могу ли я представить себе Пола Мескала таким же известным, как Рассел Кроу? Безусловно», – убежденно заявил Скотт в интервью британскому журналу Total Film. Также в своих интервью режиссер признался, что более 10 лет не мог определиться с сюжетом, достойным нового «Гладиатора», пока не пришел к идее снять фильм о судьбе Луция.
Создатели и продюсеры
Во главе звездной команды создателей «Гладиатора 2» – Ридли Скотт, знаменитый британский кинорежиссер, построивший карьеру в Голливуде. Кроме суперуспешного «Гладиатора», на его режиссерском счету кинолегенды «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Прометей», «Марсианин» и ряд других фильмов, которые получили признание зрителей всего мира.
Сценарий к фильму написал Питер Крейг, известный по работе над криминальным триллером «Город воров» и первыми двумя частями франшизы «Голодные игры», и Дэвид Скарпа, работавший над сценариями фантастического блокбастера «День, когда Земля остановилась» и исторической драмы «Наполеон», которая вышла на мировые экраны в 2023 г.
Список из десятка продюсеров новой эпической саги возглавляют Люси Фишер (работала над фильмами «Великий Гэтсби», «Самый пьяный округ в мире», «Мемуары Гейши») и Дэвид Францони, продюсировавший первую часть «Гладиатора», а также сам режиссер киноленты – Ридли Скотт.
Сюжет «Гладиатора 2»
Подробности сюжета «Гладиатора 2» пока держатся в секрете. Судя по трейлеру, события в фильме будут разворачиваться вокруг Луция, внебрачного сына главного героя первой части Максимуса Децима Меридиуса. Максимус погиб от раны, которую нанес ему отравленным клинком вероломный сын Марка Аврелия, Коммод. Умирающий Максимус убивает Коммода в финальном поединке первой части «Гладиатора».
Повзрослевший Луций является также племянником императора Коммода. Несмотря на это высокопоставленное родство, судьба забрасывает сына Максимуса на гладиаторскую арену, где ему придется сражаться с мощными противниками.
Любопытно, что в трейлере фильма есть фрагменты, демонстрирующие не только привычные гладиаторские бои, но и кадры эпичного сражения на воде, которое происходит на затопленной арене Колизея. В Древнем Риме такие зрелища с имитацией морского боя назывались навмахиями, но проводились в основном на озерах или искусственных водоемах, часто оборудованных трибунами для публики.
Успех первого «Гладиатора»
«Гладиатор» стал одним из самых успешных фильмов 2000 г. Он собрал более $460,5 млн в мировом кинопрокате, что сделало его второй кассовой кинолентой года после вышедшего тогда же блокбастера «Миссия невыполнима 2».
Создатели «Гладиатора» получили множество наград, включая пять «Оскаров», четыре премии BAFTA и два «Золотых глобуса». Критики высоко оценили актерскую игру, режиссуру, спецэффекты и саундтрек к фильму. Он стал настоящим культурным феноменом, возродившим интерес к жанру пеплум (историческое кино) и повлиявшим на интерес зрителей к последующим историческим драмам о Древнем Риме. Бюджет первого фильма составил $103 млн. На сиквел было потрачено $300 млн, что втрое превышает затраты на производство прошлогодних кинохитов – «Барби» и «Оппенгеймер».
По мнению Смирнова, первый «Гладиатор» вышел в удачное время: «На рубеже веков, посреди усталости от постмодернистских блокбастеров, цифровизации и повального увлечения виртуальными образами Ридли Скотт смастерил намеренно старомодное кино, ненадолго вернув к жизни жанр пеплума – масштабного эпоса об античности. Даже многочисленные ляпы – а в «Гладиаторе» то мелькнет статист в джинсах, то колесница окажется самоходной на сжиженном природном газе – казались приметами классического Голливуда с его масштабами рукотворной выделки».
По наблюдениям эксперта, сегодня жанр исторического кино встречается в сериальном формате, однако на большом экране «чувствует себя неуютно» – достаточно вспомнить «Исход» самого Ридли Скотта (2014), не отбившийся в прокате. Работы британского мастера последних лет часто приносят студиям убытки, отмечает кинокритик.
Только чтобы отбить затраты, «Гладиатору 2» потребуется собрать более $1,5 млрд. В 2024 г. это удалось лишь четырем релизам («Головоломка 2», «Дюна: Часть вторая», «Гадкий я 4», «Годзилла и Конг: Новая империя»), два из которых были мультфильмами, обращает внимание Смирнов.
Другой проблемой кинокритик называет дальнее родство предстоящей премьеры с первым «Гладиатором». Герои оригинала погибли, в новой части вернется только пара второстепенных персонажей. Почти на четверть века постарели и сами зрители. «Ядро аудитории размыло, поэтому остается уповать на тех, кто частенько думает о Римской империи», – заключает Смирнов.