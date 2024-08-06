«Гладиатор 2»: чего ждать от продолжения культового фильма

Мировая премьера «Гладиатора 2» запланирована на 15 ноября 2024 г., в США фильм выйдет неделей позже. Поскольку международной дистрибуцией проекта занимается Universal Pictures, ушедшая с российского рынка еще в 2022 г., в официальном российском прокате премьеры ждать не стоит, говорит кинокритик Никита Смирнов. По этой же причине не появится фильм и на площадках онлайн-кинотеатров. Посмотреть его можно будет только в «параллельном» прокате, предполагает эксперт.