Бюджет ИРИ в 2025 году может увеличиться до 25,4 млрд рублей

Бюджет ИРИ в 2025 году может увеличиться до 25,4 млрд рублейЭти средства будут направлены на поддержку контента, укрепляющего нравственные ценности
Правительство планирует выделить АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) 25,4 млрд руб. в 2025 г. (в рамках проекта «Цифровая культура») на финансирование контента. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2025-2027 гг., который был внесен в Госдуму в понедельник, 30 сентября. Данная сумма почти вдвое больше, чем запланированная на 2025 г. в федеральном бюджете 2024-2026 гг. (13 млрд руб.), указано в документе. В 2024 г. на финансирование контента ИРИ, согласно тому же документу, в бюджете было заложено 18 млрд руб.
«Ведомости» направили запрос в ИРИ.
В проекте федерального бюджета на 2025-2027 гг. говорится, что ИРИ получит субсидию в целях поддержки производства и распространения контента, «направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей» в интернете, в том числе среди молодежи. На 2026-2027 гг. в федеральном бюджете заложено постепенное увеличение субсидии на поддержку ИРИ: в 2026 г., согласно документу, институту планируется выделить 25,96 млрд руб., а в 2027 г. – 26 млрд руб.
Институт развития интернета был создан в 2015 г. Основателями ИРИ при поддержке администрации президента стали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), Медиа-коммуникационный союз и др. С конца 2021 г. ИРИ возглавляет бывший заместитель начальника управления президента по общественным проектам (2017–2020), экс-глава АНО «Диалог» и «Диалог регионы» Алексей Гореславский. С 2020 г. организация проводит конкурсы на финансирование онлайн-контента.
В 2023-2024 гг. в интернете было выпущено 617 проектов, созданных при поддержке ИРИ, рассказал 26 сентября Гореславский на презентации нового сезона. Из них 39%, по его словам, пришлось на контент в блогосфере, 25% – на профессиональный видеоконтент, 21% – на спецпроекты в СМИ, а 13% – на ПО и видеоигры. В топ-5 самых популярных сериалов с участием ИРИ, выпущенных в 2023-2024 гг., по количеству минут смотрения вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте» (3,7 млрд минут; в интернете вышел на видеосервисах Wink и Start), «Отмороженные» (871 млн минут; Wink и «Кинопоиск»), «ГДР» (587 млн минут; Wink), пятый сезон «Трудных подростков» (533 млн минут; Wink и «Кинопоиск») и «Мастодонт» (406 млн минут; Wink, Premier, «Иви» и Okko), отметил Гореславский со ссылкой на Mediascope.
В 2025 г. запланирован выход сериалов «Атом» режиссера Нурбека Эгена (в интернете – «Смотрим», на ТВ – «Россия 1») о разработке советской ядерной бомбы, «Константинополь» Сергея Чекалова («Иви», НТВ) о белой эмиграции в 1920 г., «Плевако» Анны Матисон (Premier, НТВ) о жизни известного российского адвоката с Сергеем Безруковым в главной роли, анонсировал Гореславский на презентации нового сезона. А также – историческая драма «Челюскин. Первые» Степана Коршунова (Wink) и др.