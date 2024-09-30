Бюджет ИРИ в 2025 году может увеличиться до 25,4 млрд рублей

В 2023-2024 гг. в интернете было выпущено 617 проектов, созданных при поддержке ИРИ, рассказал 26 сентября Гореславский на презентации нового сезона. Из них 39%, по его словам, пришлось на контент в блогосфере, 25% – на профессиональный видеоконтент, 21% – на спецпроекты в СМИ, а 13% – на ПО и видеоигры. В топ-5 самых популярных сериалов с участием ИРИ, выпущенных в 2023-2024 гг., по количеству минут смотрения вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте» (3,7 млрд минут; в интернете вышел на видеосервисах Wink и Start), «Отмороженные» (871 млн минут; Wink и «Кинопоиск»), «ГДР» (587 млн минут; Wink), пятый сезон «Трудных подростков» (533 млн минут; Wink и «Кинопоиск») и «Мастодонт» (406 млн минут; Wink, Premier, «Иви» и Okko), отметил Гореславский со ссылкой на Mediascope.