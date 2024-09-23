Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Путин поручил выделить средства на поддержку разработчиков видеоигр

Ведомости

Государство финансово поддержит российских разработчиков видеоигр, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам июньской поездки в Якутию.

Средства из федерального бюджета предлагается выделить «в целях развития креативных индустрий», следует из текста поручения, которое дано Институту развития интернета (ИРИ).

«Ведомости» со ссылкой на генерального директора Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василия Овчинникова писали в июле, что сейчас в России насчитывается порядка 3000 официально зарегистрированных компаний, которые занимаются разработками видеоигр. 

Аналитики Newzoo отмечали, что размер глобального рынка индустрии видеоигр в 2023 г. составил $184 млрд. Первое место по объему рынка видеоигр занимает Азиатско-Тихоокеанский регион – 46% от общего числа, или $84,1 млрд. Второе место у Северной Америки – 27%, или $50,6 млрд. На Европу приходится 18%, или $33,6 млрд, из которых, согласно исследованию АКИ, $0,5 млрд приходится на Россию. 

В начале 2025 г. в инновационном центре «Сколково» появится первый в России кластер видеоигр и анимации, сообщил в июне мэр Москвы Сергей Собянин. Кластер площадью более 38 000 кв. м будет расположен на пяти этажах в бизнес-центре «Стратос» в «Сколкове».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных