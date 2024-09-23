Путин поручил выделить средства на поддержку разработчиков видеоигр

Аналитики Newzoo отмечали, что размер глобального рынка индустрии видеоигр в 2023 г. составил $184 млрд. Первое место по объему рынка видеоигр занимает Азиатско-Тихоокеанский регион – 46% от общего числа, или $84,1 млрд. Второе место у Северной Америки – 27%, или $50,6 млрд. На Европу приходится 18%, или $33,6 млрд, из которых, согласно исследованию АКИ, $0,5 млрд приходится на Россию.