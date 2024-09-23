Путин поручил выделить средства на поддержку разработчиков видеоигр
Государство финансово поддержит российских разработчиков видеоигр, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам июньской поездки в Якутию.
Средства из федерального бюджета предлагается выделить «в целях развития креативных индустрий», следует из текста поручения, которое дано Институту развития интернета (ИРИ).
«Ведомости» со ссылкой на генерального директора Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василия Овчинникова писали в июле, что сейчас в России насчитывается порядка 3000 официально зарегистрированных компаний, которые занимаются разработками видеоигр.
Аналитики Newzoo отмечали, что размер глобального рынка индустрии видеоигр в 2023 г. составил $184 млрд. Первое место по объему рынка видеоигр занимает Азиатско-Тихоокеанский регион – 46% от общего числа, или $84,1 млрд. Второе место у Северной Америки – 27%, или $50,6 млрд. На Европу приходится 18%, или $33,6 млрд, из которых, согласно исследованию АКИ, $0,5 млрд приходится на Россию.
В начале 2025 г. в инновационном центре «Сколково» появится первый в России кластер видеоигр и анимации, сообщил в июне мэр Москвы Сергей Собянин. Кластер площадью более 38 000 кв. м будет расположен на пяти этажах в бизнес-центре «Стратос» в «Сколкове».