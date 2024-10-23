Расценки на ТВ-рекламу в 2025 году изменятся

Часть собеседников «Ведомостей» в группах и агентствах считают, что корректнее оценивать динамику расценок НРА после дополнительного повышения базовых цен, которое произошло в конце 2023 г. Как правило, НРА корректирует базовые цены на рекламу раз в год – осенью. Но в конце 2023 г. альянс повысил базовые цены на весь 2024 г. дважды – сначала на 22–42%, а затем на оставшийся ТВ-инвентарь (пункт рейтинга – условная единица, отражающая число зрителей, увидевших 20-секундный ролик) в среднем еще на 40% в связи с высоким спросом со стороны рекламодателей, писали ранее «Ведомости».