Расценки на ТВ-рекламу в 2025 году изменятся

Расценки на ТВ-рекламу в 2025 году изменятсяНа федеральных каналах они увеличатся на 40–58% относительно базовых цен на 2024 год
Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) сообщил 21 октября участникам рынка о повышении базовых цен на размещение рекламы на федеральных телеканалах в 2025 г. Вилка роста цен в зависимости от телеканала составила 40–58% относительно базовой схемы расчета стоимости на 2024 г., следует из данных крупного рекламного агентства (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Наиболее существенно стоимость рекламы вырастет у таких вещателей, как ТНТ (входит в холдинг «Газпром-медиа»; ГПМ) и СТС (входит в холдинг «Национальная медиа группа»; НМГ), на 58%, а также «Рен ТВ» (НМГ) и «Пятница» (ГПМ) – на 55%. У телеканалов «Спас», «Мир», «Матч ТВ» (ГПМ), ТВЦ, «Домашний» (НМГ) и «Карусель» (принадлежит ВГТРК и «Первому каналу») расценки на рекламу увеличатся на 40%, отмечается там же. В пределах этих значений повысятся расценки и у других вещателей. Указанную динамику роста цен подтвердили собеседники «Ведомостей» еще в трех рекламных группах и агентствах.
Часть собеседников «Ведомостей» в группах и агентствах считают, что корректнее оценивать динамику расценок НРА после дополнительного повышения базовых цен, которое произошло в конце 2023 г. Как правило, НРА корректирует базовые цены на рекламу раз в год – осенью. Но в конце 2023 г. альянс повысил базовые цены на весь 2024 г. дважды – сначала на 22–42%, а затем на оставшийся ТВ-инвентарь (пункт рейтинга – условная единица, отражающая число зрителей, увидевших 20-секундный ролик) в среднем еще на 40% в связи с высоким спросом со стороны рекламодателей, писали ранее «Ведомости».
Если принимать за базовые эти показатели, то вилка роста цен на федеральных телеканалах в 2025 г. составила 0,3–13,1%, указано в расчетах агентства. На 13,1%, согласно этим данным, расценки увеличились на телеканалах ТНТ и СТС, на 10,6% – на «Рен ТВ» и «Пятнице». И всего лишь на 0,3% они выросли на телеканалах «Спас», «Мир», «Матч ТВ», ТВЦ, «Домашний» и «Карусель», следует из расчетов агентства. Эти данные «Ведомостям» также подтвердили в трех рекламных группах и агентствах.