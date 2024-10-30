«Национальная медиа группа» запустит молодежный интерактивный сериал

«Молодежная аудитория – это вечный магнит для создателей любого контента. Однажды приобретя ее, дальше – можно опираться на эту аудиторию в течение долгого времени. При этом завоевать любовь у молодежи очень сложно – надо не просто выучить ее “язык”, но также хорошо понимать и разделять ее ценности, интересы, проблемное поле, которое волнует это поколение сейчас», – рассуждает Острый.