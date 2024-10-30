«Национальная медиа группа» запустит молодежный интерактивный сериал

«Национальная медиа группа» запустит молодежный интерактивный сериалХолдинг намерен более активно взаимодействовать с детско-молодежной аудиторией
«Национальная медиа группа» (НМГ) запускает в производство интерактивный молодежный сериал под названием «Эвридей», рассказала в среду, 30 октября, на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости» генеральный директор холдинга Светлана Баланова. Проект планируется выпустить в 2025 г. на видеосервисе «VK Видео», уточнила Баланова. Сюжет она не раскрыла, но отметила, что рабочий теглайн проекта – «С нами не соСКУФишься!».
Серии будут выходить по будням, каждая хронометражом 8-10 минут, а тренды аудитории будут интерактивно учитываться в содержании, добавила она. Сегодня НМГ заинтересована в более активном взаимодействии с детско-молодежной аудиторией, и новый сериал – эксперимент в этом направлении, пояснила Баланова.
«Мы видим, что короткое смотрение пользуется популярностью у подрастающего поколения, и поэтому в дополнение к классическим форматам хотим двигаться в новые форматы и каналы [потребления], где молодежь также активно смотрит профессионально сделанный контент», – отметила генеральный директор НМГ.
Скуфом на интернет-сленге называется неопрятный и инертный мужчина старше 35 лет, который свободное время проводит за телевизором или играя в компьютерные игры. В 2024 г. слово проникло в активную разговорную речь подростков.
У короткого и даже ультракороткого контента большие перспективы, считает продюсер, главный редактор интернет-портала «Кино-театр.ру» Жан Просянов: «Время на осознанный просмотр часовых серий или двухчасовых фильмов сокращается, аудиовизуальное потребление все чаще вклинивается в ежедневную рутину: видео смотрят во время поездки в такси, в общественном транспорте, во время перекуса и т. д.».
Сейчас для аудитории в возрастной группе от 10 до 14 лет, по словам Просянова, производится очень мало профессионального контента. Значительная часть по-настоящему востребованного молодой аудиторией видео – как раз в коротком формате – приходит «снизу», т. е. делается самими молодыми людьми, добавляет главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.
«Молодежная аудитория – это вечный магнит для создателей любого контента. Однажды приобретя ее, дальше – можно опираться на эту аудиторию в течение долгого времени. При этом завоевать любовь у молодежи очень сложно – надо не просто выучить ее “язык”, но также хорошо понимать и разделять ее ценности, интересы, проблемное поле, которое волнует это поколение сейчас», – рассуждает Острый.
В последние годы видеосервис Wink (СП НМГ и «Ростелекома») все чаще обращается к детско-подростковой аудитории. Только осенью 2024 г. на платформе вышли детский детектив «Любопытная Варвара» (главный приз фестиваля «Пилот»-2024) и фантастика «Подростки в космосе». На начало декабря 2024 г. запланирован старт второго сезона музыкального сериала «Плакса», который Wink снимает совместно с каналом СТС.
Одним из главных хитов видеосервиса остается сериал в жанре социальной драмы «Трудные подростки», который начал выходить еще на more.tv в 2019 г. (причем первые две серии почти одновременно появились и в социальной сети «В контакте»). В 2023 г. more.tv и Wink объединились под брендом последнего. Пятый финальный сезон «Трудных подростков» был показан уже на Wink.