Собчак и Соболев прокомментировали блокировку Instagram и замедление YouTube

После блокировки Instagram охваты в этой соцсети упали на 20-25%, но эта аудитория не перешла на российские аналоги соцсети, отметила Собчак. Только часть пользователей, как отметила она, «перетекла» в Telegram, но на этой площадке «другие форматы взаимодействия с аудиторией и другая цена рекламной интеграции». Как итог, в этой ситуации «страдает девочка, которая там (через Instagram. – «Ведомости») салфетки продавала»: на 150 000 руб. в месяц она могла позволить себе «классно жить и развивать свой мини-бизнес», считает Собчак. При этом большие блогеры в текущих условиях все равно «выживут», уверена она: «У нас большая аудитория и очередь из рекламодателей на полгода вперед».