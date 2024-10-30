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Собчак и Соболев прокомментировали блокировку Instagram и замедление YouTube

Их аудитория массово не перешла на российские аналоги площадок, отметили они
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Блокировка Instagram (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской и запрещена на территории России) и замедление YouTube привели к нехватке новых лиц в блогосфере и «ударили» по малому бизнесу. Об этом в среду, 30 октября, на сессии «Блогер в законе» конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости» заявили журналист Ксения Собчак и блогер Николай Соболев.

После блокировки Instagram охваты в этой соцсети упали на 20-25%, но эта аудитория не перешла на российские аналоги соцсети, отметила Собчак. Только часть пользователей, как отметила она, «перетекла» в Telegram, но на этой площадке «другие форматы взаимодействия с аудиторией и другая цена рекламной интеграции». Как итог, в этой ситуации «страдает девочка, которая там (через Instagram. – «Ведомости») салфетки продавала»: на 150 000 руб. в месяц она могла позволить себе «классно жить и развивать свой мини-бизнес», считает Собчак. При этом большие блогеры в текущих условиях все равно «выживут», уверена она: «У нас большая аудитория и очередь из рекламодателей на полгода вперед».

«Выпадение» Instagram и замедление YouTube блогер Николай Соболев (в феврале 2023 г. Минюст признал Соболева иноагентом, но в марте 2024 г. снял с него этот статус) назвал причинами, по которым «не появляются новые лица» в российской блогосфере. «В Instagram все варилось, кипело, но теперь охваты упали. А YouTube, как мне кажется, в целом был основной площадкой, где процветала органическая жизнь аудитории», – говорит он.

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Андрей Гордеев / Ведомости

Соцсеть Instagram была заблокирована в России в 2022 г. В июне 2024 г. группа депутатов (Александр Хинштейн, Антон Горелкин и др.) внесла в Госдуму законопроект о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными на территории России (под него подпадает и Instagram).

В конце июля 2024 г. о замедлении скорости загрузки десктопной версии видеохостинга YouTube, предназначенной для персональных компьютеров и ноутбуков, сообщил в своем Telegram-канале Хинштейн. В феврале 2024 г. в Instagram в среднем хотя бы раз в день заходили 6,8 млн россиян старше 12 лет, что в 5,7 раз ниже показателя февраля 2022 г. (38,4 млн человек), следует из данных Mediascope. В сентябре 2024 г. у YouTube среднесуточный охват аудитории, согласно данным той же исследовательской компании, сократился к тому же месяцу 2023 г. на 9,4% до 47,4 млн человек.

В 2023 г. российские рекламодатели потратили на продвижение своих товаров и услуг в Instagram 900 млн руб.: такой объем бюджетов был учтен в Едином реестре интернет-рекламы (ЕРИР), оператором которого выступает Роскомнадзор, также писали ранее «Ведомости». В структуре рынка инфлюенс-маркетинга (реклама у блогеров) на Instagram в 2023–2024 г. приходилось порядка 25% бюджетов рекламодателей, а на YouTube до замедления его работы – 40–60%, оценивали ранее эксперты. Рынок рекламы у блогеров в 2023 г., по оценкам Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и Ассоциации блогеров и агентств (АБА), составил в прошлом году 18–32 млрд руб.

По итогам 2024 г. рынок инфлюенс-маркетинга составит 40–50 млрд руб., оценили на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости» гендиректор блогерского агентства Blacklight и сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин, исполнительный директор агентства Hype Agency (50% в нем принадлежит «Национальной медиа группе») Анар Рашидов и директор по стратегии агентства Mindscapes Степан Калиничев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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