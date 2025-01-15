Сервисы зафиксировали рост продаж билетов на новогодние мероприятия

Наиболее существенный рост на «Яндекс.Афише» за указанный период показали продажи билетов на новогодние елки: они увеличились на 66% до 102 747 штук. На второй позиции – стендап: в этом сегменте продажи выросли на 63% до 38 991 штуки. На третьем месте по динамике роста в новогодние праздники – билеты на концерты, продажи которых оказались на 60% выше, чем годом ранее, и достигли 132 956 штук. На четвертой строчке – билеты в театр: их продажи на площадке увеличились на 20,5% до 91 764 штук. Динамику роста продаж в деньгах по указанным сегментам в «Яндекс.Афише» не привели.