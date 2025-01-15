Сервисы зафиксировали рост продаж билетов на новогодние мероприятия

Сервисы зафиксировали рост продаж билетов на новогодние мероприятияЧаще всего россияне посещали театры, елки и концерты
Количество проданных билетов на развлекательные мероприятия (спектакли в театрах, концерты, стендап, елки и т. д.) в период новогодних праздников 2025 г. – с 1 по 8 января – выросло на 69% до 486 748 штук к аналогичному периоду 2024 г., следует из данных билетного сервиса «Яндекс.Афиша». При этом билеты на кинопоказы в оценку включены не были, уточнил представитель платформы.
Наиболее существенный рост на «Яндекс.Афише» за указанный период показали продажи билетов на новогодние елки: они увеличились на 66% до 102 747 штук. На второй позиции – стендап: в этом сегменте продажи выросли на 63% до 38 991 штуки. На третьем месте по динамике роста в новогодние праздники – билеты на концерты, продажи которых оказались на 60% выше, чем годом ранее, и достигли 132 956 штук. На четвертой строчке – билеты в театр: их продажи на площадке увеличились на 20,5% до 91 764 штук. Динамику роста продаж в деньгах по указанным сегментам в «Яндекс.Афише» не привели.
У билетных сервисов МТС Live (платформы Ticketland и Ticketscloud) самый большой рост в деньгах в новогодние праздники (с 1 по 8 января) показали к тому же периоду 2024 г. продажи билетов на музыкальные концерты – на 95% (в оценке также учтены покупки билетов на предстоящие мероприятия). На 38% увеличились на указанных площадках продажи билетов на мюзиклы, на 30% показали рост билеты на театральные постановки. Абсолютные цифры в МТС Live не привели.
В то же время в новогодние праздники 2025 г. на билетных сервисах было представлено большее количество развлекательных мероприятий, чем годом ранее. На «Яндекс.Афише» в сегментах театров, концертов, стендапов и елок оно увеличилось на 32% до до 14 183 мероприятий, а у билетных сервисов МТС Live – на 42% (абсолютные показатели в МТС Live не привели). Увеличился за год и средний чек на офлайн-мероприятия в новогодние праздники – на 11,3% до 4862 руб., указано в данных «Яндекс.Афиши».
Рынок развлекательных офлайн-мероприятий в 2024 г. в денежном выражении вырос на 20,1% к 2023 г. до 227 млрд руб., следует из прогноза, представленного в исследовании OKS Labs (входит в рекламную группу Okkam). А в билетах – только на 7,8% до 439 млн штук, указано там же. В 2023 г. рынок развлекательных офлайн-мероприятий увеличился в деньгах на 44,3% до 189 млрд руб., а в билетах – на 25% до 407 млн штук, указано в данных OKS Labs.
Рост продаж билетов коррелирует с увеличением количества развлекательных мероприятий и расширением их разнообразия, отмечает директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин. В условиях ограничений зарубежного туризма россияне, по его словам, стали активнее вовлекаться в культурные события внутри страны – посещать выставки, спектакли и шоу.
Есть еще один фактор роста, отмечает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов: индустрия офлайн-мероприятий после «выпадения» концертов зарубежных артистов, артистов-иноагентов и пандемийный ограничений, наконец, адаптировалась к «новой реальности» и смогла предложить интересные широкой аудитории события.