Ставка за два билета на «Щелкунчика» в Большой театр выросла до 400 000 рублей
Максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» на вечерний сеанс в Большом театре составила 400 000 руб. на аукционе 9 декабря при стартовой цене в 100 000 руб. Представление пройдет 26 декабря в 12:00 и 19:00, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.
Подобное предложение было сделано на билеты в первом ряду партера – 16-е и 17-е места.
Театр 9 декабря в 10:00 мск начал продажу билетов на «Щелкунчика». Торги завершились 10 декабря в 00:13 мск. Они длились более 14 часов, став самими длительными с начала аукциона.
Наибольшая ставка за четыре билета – 630 000 руб. при начальной цене в 200 000 руб., так оценили места в партер на второй ряд – с 12-го по 15-е место.
Максимальная стоимость за один билет на дневной спектакль составила 60 000 руб., за два билета – 155 000 руб., а за четыре – 210 000 руб.
Большой театр в этом месяце представит 18 показов «Щелкунчика».
3 октября «Ведомости» писали о новых правилах продажи билетов в Большой театр. С 1 октября театр начал продавать исключительно именные билеты, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Данная мера введена «в целях предотвращения спекуляции билетами». Продажа мест на самый востребованный новогодний спектакль театра «Щелкунчик» стартовала 2 декабря в 10:00 мск. Но при попытке входа в личный кабинет на официальном сайте появлялось оповещение о проходящих технических работах. К 11:00 того же дня было продано 90% билетов.