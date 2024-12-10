Ставка за два билета на «Щелкунчика» в Большой театр выросла до 400 000 рублей

3 октября «Ведомости» писали о новых правилах продажи билетов в Большой театр. С 1 октября театр начал продавать исключительно именные билеты, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Данная мера введена «в целях предотвращения спекуляции билетами». Продажа мест на самый востребованный новогодний спектакль театра «Щелкунчик» стартовала 2 декабря в 10:00 мск. Но при попытке входа в личный кабинет на официальном сайте появлялось оповещение о проходящих технических работах. К 11:00 того же дня было продано 90% билетов.