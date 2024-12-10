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Ставка за два билета на «Щелкунчика» в Большой театр выросла до 400 000 рублей

Ведомости

Максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» на вечерний сеанс в Большом театре составила 400 000 руб. на аукционе 9 декабря при стартовой цене в 100 000 руб. Представление пройдет 26 декабря в 12:00 и 19:00, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Подобное предложение было сделано на билеты в первом ряду партера – 16-е и 17-е места.

Театр 9 декабря в 10:00 мск начал продажу билетов на «Щелкунчика». Торги завершились 10 декабря в 00:13 мск. Они длились более 14 часов, став самими длительными с начала аукциона.

Наибольшая ставка за четыре билета – 630 000 руб. при начальной цене в 200 000 руб., так оценили места в партер на второй ряд – с 12-го по 15-е место.

Максимальная стоимость за один билет на дневной спектакль составила 60 000 руб., за два билета – 155 000 руб., а за четыре – 210 000 руб.

Большой театр в этом месяце представит 18 показов «Щелкунчика».

3 октября «Ведомости» писали о новых правилах продажи билетов в Большой театр. С 1 октября театр начал продавать исключительно именные билеты, приобрести которые можно по документу, удостоверяющему личность. Данная мера введена «в целях предотвращения спекуляции билетами». Продажа мест на самый востребованный новогодний спектакль театра «Щелкунчик» стартовала 2 декабря в 10:00 мск. Но при попытке входа в личный кабинет на официальном сайте появлялось оповещение о проходящих технических работах. К 11:00 того же дня было продано 90% билетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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