«Волшебник Изумрудного города» собрал 40% кассы российского кино за рубежом

В целом совокупные сборы российского кино в зарубежных странах в январе – марте 2025 г. составили $2,6 млн, что в четыре раза меньше аналогичного показателя за тот же период 2024 г. ($11 млн). Основными иностранными рынками для российских релизов в I квартале этого года стали Румыния ($449 786), Мексика ($364 447) и Бразилия ($264 682). В сравнении с январем – мартом 2024 г. сборы в Бразилии сократились в четыре раза, а в Мексике – почти в три раза: на тот момент эти страны занимали первое и второе места в рейтинге соответственно. В Румынии же касса российского кино увеличилась на 15%: как итог, страна за год переместилась в топ-10 с девятой на первую позицию.