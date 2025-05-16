«Волшебник Изумрудного города» собрал 40% кассы российского кино за рубежом

«Волшебник Изумрудного города» собрал 40% кассы российского кино за рубежомИнтерес к картине в январе – марте связан с известностью франшизы в мире, считают эксперты
Сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» заработала в зарубежном прокате за I квартал 2025 г. $1 млн (80,3 млн руб. по актуальном курсу ЦБ), или 39% всех сборов российских кинорелизов за пределами страны ($2,6 млн; 209 млн руб.). Такие расчеты предоставило «Ведомостям» отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» (данные по странам СНГ в расчетах не учитывалась). В России картина режиссера Игоря Волошина собрала 3,3 млрд руб. и стала пятым отечественным фильмом, который взял трехмиллиардную планку, следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино.
Вторую позицию после «Волшебника Изумрудного города» по зарубежным сборам в январе – марте занял мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» ($407 000; прокатчик – «Наше кино»), который вышел в России в 2024 г. На третьем месте – анимационный фильм «Снежная королева: Разморозка» ($331 782; прокатчик – «Вольга»), его релиз в России состоялся в 2023 г.
В целом совокупные сборы российского кино в зарубежных странах в январе – марте 2025 г. составили $2,6 млн, что в четыре раза меньше аналогичного показателя за тот же период 2024 г. ($11 млн). Основными иностранными рынками для российских релизов в I квартале этого года стали Румыния ($449 786), Мексика ($364 447) и Бразилия ($264 682). В сравнении с январем – мартом 2024 г. сборы в Бразилии сократились в четыре раза, а в Мексике – почти в три раза: на тот момент эти страны занимали первое и второе места в рейтинге соответственно. В Румынии же касса российского кино увеличилась на 15%: как итог, страна за год переместилась в топ-10 с девятой на первую позицию.
При этом для «Волшебника Изумрудного города» ключевыми зарубежными рынками остались Бразилия ($264 682) и Мексика ($226 636), также к ним добавилась Перу ($186 436 ). В этих странах фильм собрал 68% своей кассы за пределами России и стран СНГ.
Фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (производители – компании «Кинослово», «Централ Партнершип» и «Тритэ») – первый из задуманной трилогии по повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», которая, в свою очередь, является вольным пересказом книги Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». По сюжету, смерч перенес девочку Элли (Екатерина Червова) из нашего мира в волшебную страну, и, чтобы вернуться, героиня отправляется к магу Гудвину в компании новых друзей – Страшилы (Евгений Чумак), Железного Дровосека (Юрий Колокольников) и Трусливого Льва (Артур Ваха). Им строит козни коварная ведьма Бастинда (Светлана Ходченкова), мечтающая заполучить туфельки Элли.
В пресс-службе «Централ Партнершип» (ЦПШ) подтвердили данные «Бюллетеня кинопрокатчика» по зарубежным сборам фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Успех картины за пределами России связан с тем, что он основан на известной во многих странах франшизе, пояснил представитель ЦПШ. Другим фактором успеха киноленты стал высокий, «мировой» уровень ее продакшна, добавил главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый.
Интерес к фильму «Волшебник Изумрудного города» именно в Латинской Америке закономерен, потому что зрители в этих странах любят «магию, приключения и семейные сюжеты», отметил управляющий партнер консалтинговой компании Wanta Group Егор Брус. Кроме того, по его мнению, в Бразилии и Мексике фильм попал в удачное «окно»: конкуренция по релизам в прокате в I квартале была слабой, а местные дистрибуторы довольно активно продвигали российскую картину, также пояснил он.
Снижение совокупных сборов российского кино в зарубежном прокате объясняется «довольно небольшим» количеством новых релизов и ориентацией на внутренний рынок в сюжетах и сеттингах фильмов, резюмировал Острый.