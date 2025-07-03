Hobby World стала владельцем видеоигровой платформы 4game

Ранее 99% в этом юрлице владела кипрская компания Digivita Ltd., конечным бенефициаром которой, согласно выписке из торгового реестра Кипра, является гражданин Израиля Александр Савельев. Еще 1% был у Анастасии Яржембович, указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс».