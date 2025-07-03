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Hobby World стала владельцем видеоигровой платформы 4game

На ее основе холдинг вместе с партнером планируют создать развлекательную экосистему
Дмитрий Игнатьев
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Крупнейший издатель настольных игр в России холдинг Hobby World стал единственным владельцем платформы 4game. С 26 июня головной компании этого холдинга – АО «Мир хобби» – принадлежит 100% ООО «Фогейм», зарегистрированного в сентябре 2024 г., следует из данных ЕГРЮЛа.

Ранее 99% в этом юрлице владела кипрская компания Digivita Ltd., конечным бенефициаром которой, согласно выписке из торгового реестра Кипра, является гражданин Израиля Александр Савельев. Еще 1% был у Анастасии Яржембович, указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

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