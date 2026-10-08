Книжные магазины и сервисы сняли с продажи книги Юваля Ноя Харари

Книжная сеть «Читай-город-Буквоед» (является крупневшей в России) получила от издательства «Синдбад» официальное письмо с уведомлением о том, что срок действия прав на книги Харари истек, и просьбой снять их с продажи, сообщила «Ведомостям» коммерческий директор этой сети Инна Касенова: «Указанные книги уже сняты с полок магазинов «Читай-город» и «Буквоед».