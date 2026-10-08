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Книжные магазины и сервисы сняли с продажи книги Юваля Ноя Харари

Такое решение обусловлено истечением срока действия прав на издание произведений
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На крупнейшем в России книжном сервисе «Литрес» недоступны практически все книги израильского популяризатора науки и футуролога Юваля Ноя Харари, обратил внимание корреспондент «Ведомостей». Купить или прочитать в подписке можно только саммари (краткое содержание) его исследования «Nexus. Краткая история информационных сетей от каменного века до искусственного интеллекта».

На сайте сети «Читай-город» можно купить книги Харари только на английском языке, в сети «Буквоед» – тоже англоязычные книги и один труд на русском – «21 урок для XXI века», убедился корреспондент «Ведомостей». На маркетплейсах Wildberries и Ozon русскоязычные книги Харари на текущий момент доступны.

Книжная сеть «Читай-город-Буквоед» (является крупневшей в России) получила от издательства «Синдбад» официальное письмо с уведомлением о том, что срок действия прав на книги Харари истек, и просьбой снять их с продажи, сообщила «Ведомостям» коммерческий директор этой сети Инна Касенова: «Указанные книги уже сняты с полок магазинов «Читай-город» и «Буквоед».

Книги сняты издательством-правообладателем по причине окончания срока авторских прав, также рассказали в пресс-службе «Литреса». В Wildberries от комментариев отказались. Представитель Ozon на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей».

Российским издателем Харари является «Синдбад». У издательства истекли сроки действия прав на все его книги, подтвердил представитель «Синдбада». В магазины и на маркетплейсы новые отгрузки были прекращены с лета, доступный сейчас ассортимент был отгружен контрагентам раньше этого срока, уточнил собеседник «Ведомостей», знакомый с условиями поставок.

Среди ключевых бестселлеров Харари – «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего», «21 урок для XXI века» и «Nexus. Краткая история информационных сетей от каменного века до искусственного интеллекта». Книга «Sapiens. Краткая история человечества» заняла третью позицию по продажам в деньгах во Всероссийском книжном рейтинге за 2020 г.

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