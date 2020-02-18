Okko выпустил собственную приставку для телевизора
Онлайн-кинотеатр Okko выпустил собственную ТВ-приставку Okko Smart Box, сообщила пресс-служба компании. Приставка позволяет смотреть на телевизоре контент Okko, YouTube и 160 ТВ-каналов. Ей можно управлять с помощью голосовых команд.
Продажа приставок начнется 18 февраля по промоцене 1490 руб. В стоимость входит подписка на пакет «Лайт», который включает контент Okko и 160 ТВ-каналов на три месяца. 20 каналов, входящих в первый и второй мультиплекс, будут доступны бесплатно.
В проекте приняли участие сразу несколько компаний экосистемы Сбербанка: устройство было разработано«СберДевайсами», его доставкой на российский рынок будет заниматься Сберлогистика, продаваться оно будет на маркетплейсе «Беру!» — совместном проекте «Яндекса» и Сбербанка. Okko Smart Box станет первым публично известным устройством, созданным компанией «СберДевайсы». Ранее она разработала несколько продуктов для внутренних нужд Сбербанка, рассказал РБК ее руководитель Константин Круглов.
Онлайн-кинотеатр Okko входит в Rambler Group. Ежемесячная аудитория сервиса достигает 2,8 млн человек. По итогам 2019 г. выручка Okko выросла на 96% – до 4,9 млрд руб. с учетом НДС.