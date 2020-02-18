Okko выпустил собственную приставку для телевизора

В проекте приняли участие сразу несколько компаний экосистемы Сбербанка: устройство было разработано«СберДевайсами», его доставкой на российский рынок будет заниматься Сберлогистика, продаваться оно будет на маркетплейсе «Беру!» — совместном проекте «Яндекса» и Сбербанка. Okko Smart Box станет первым публично известным устройством, созданным компанией «СберДевайсы». Ранее она разработала несколько продуктов для внутренних нужд Сбербанка, рассказал РБК ее руководитель Константин Круглов.