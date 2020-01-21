Выручка онлайн-кинотеатра Okko выросла на 96%
В 2019 г. выручка онлайн-кинотеатра Okko (входит в Rambler Group) выросла на 96% – до 4,9 млрд руб. с учетом НДС, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение онлайн-кинотеатра. Размер чистой прибыли сервис не раскрывает.
На рост выручки повлияли веб- и Android-платформы. Их обороты к 2018 г. выросли на 404 и 245% соответственно, отметили в Okko. Число пользователей, которые платят за просмотр контента, на конец 2019 г. составило 1,1 млн человек в месяц. Всего месячная аудитория сервиса выросла до 2,8 млн человек. Годом ранее размер аудитории был 1,83 млн.
Доли доходов от подписки, продажи и аренды отдельных единиц контента, а также направления «Okko спорт» сервис не раскрывает. По данным источника газеты, доход от «Okko спорта» в обороте сервиса мал. По объему просмотра быстрее всего растут мобильные устройства: в 2019 г. они выросли на 120% по количеству единиц просмотренного контента. С учетом этих данных Okko в 2019 г. рос быстрее рынка, указывают эксперты. По данным аналитиков, рост оборота мог быть связан со сделкой по продаже доли в Rambler Group Сбербанку, который в августе купил 46,5% холдинга за 11 млрд руб. Однако в Okko утверждают, что сделка не повлияла на оборот напрямую, но могла привлечь новых пользователей.