Rambler Group и «Матч ТВ» отозвали взаимные иски об использовании записей матчей

Поводом для иска Rambler Group к «Матч ТВ» стали отрывки матчей АПЛ, публиковавшиеся на сайте телеканала с августа по ноябрь 2019 г. В декабре Мосгорсуд постановил заблокировать размещенные на сайте «Матч ТВ» прямые трансляции АПЛ. Роскомнадзор не стал ограничивать доступ к сайту, так как «Матч ТВ» удалил отрывки, заявлял представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Поводом для иска «Матч ТВ» к Championat.com (принадлежит Rambler Group), решение по которому было вынесено в ноябре, касалось записей матчей РПЛ. Представитель Championat.com отмечал, что сайт выступает партнером «Матч ТВ» по распространению контента и не получал от канала уведомлений о нарушении договора.