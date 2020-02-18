Rambler Group и «Матч ТВ» отозвали взаимные иски об использовании записей матчей
Rambler Group отозвала иск к каналу «Матч ТВ» по поводу использования фрагментов матчей Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), а «Матч ТВ» – отказался от иска к Championat.com по поводу видеоконтента Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщили компании в совместном заявлении. Владельцы прав на футбольные трансляции заявили, что спорный контент был удален, и отказались от дальнейших исковых претензий друг к другу.
Поводом для иска Rambler Group к «Матч ТВ» стали отрывки матчей АПЛ, публиковавшиеся на сайте телеканала с августа по ноябрь 2019 г. В декабре Мосгорсуд постановил заблокировать размещенные на сайте «Матч ТВ» прямые трансляции АПЛ. Роскомнадзор не стал ограничивать доступ к сайту, так как «Матч ТВ» удалил отрывки, заявлял представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Поводом для иска «Матч ТВ» к Championat.com (принадлежит Rambler Group), решение по которому было вынесено в ноябре, касалось записей матчей РПЛ. Представитель Championat.com отмечал, что сайт выступает партнером «Матч ТВ» по распространению контента и не получал от канала уведомлений о нарушении договора.
Права Rambler Group на трансляцию матчей АПЛ в России действуют с сезона-2019/20. Контракт РПЛ с «Матч ТВ» был заключен в 2018 г. и действует до 2022 г. Права на трансляцию Российской премьер-лиги, по информации «Спорт-экспресса», обходятся телеканалу в 1,7 млрд руб. ежегодно.