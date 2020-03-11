Руководитель «Сириуса» возглавит совет Фонда общественных интересов «Яндекса»

«Яндекс» будет согласовывать с фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Также фонд получит право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса» и сможет временно отстранять его от исполнения обязанностей. Процедура выдвижения кандидатов в совет фонда регулируется законом.