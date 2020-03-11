Руководитель «Сириуса» возглавит совет Фонда общественных интересов «Яндекса»
Председателем Фонда общественных интересов «Яндекса» стала Елена Шмелева, которая руководит образовательным центром «Сириус» и фондом «Талант и успех». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник и подтвердил источник «Ведомостей», добавив, что исполнительным директором фонда станет гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. Представитель «Яндекса» подтвердил назначение Шмелевой и Буниной.
Помимо Шмелевой и Буниной в совет фонда, по данным источника «Ведомостей», вошли:
Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса», выдвинут от «Яндекса»
Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса», выдвинут от «Яндекса»;
Павел Безручко, генеральный директор «Экопси консалтинга», выдвинут от ВШЭ;
Михаил Кирпичников, декан биологического факультета МГУ, выдвинут от МГУ;
Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти», выдвинут от Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики;
Сергей Рязанский, председатель Российского движения школьников, выдвинут от МГУ;
Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выдвинут от РСПП;
Андрей Шаронов, президент бизнес-школы «Сколково», выдвинут от «Сколково»;
Михаил Случ, директор школы № 57 в Москве, выдвинут от фонда поддержки этой школы.
Представитель «Яндекса» подтвердил список членов совета.
Решение о создании Фонда общественных интересов «Яндекс» принял прошлой осенью. Это результат компромисса «Яндекса» и чиновников, которым не нравится, что 85% акций класса A такой стратегической для России компании свободно торгуются на американской бирже NASDAQ.
«Яндекс» будет согласовывать с фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Также фонд получит право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса» и сможет временно отстранять его от исполнения обязанностей. Процедура выдвижения кандидатов в совет фонда регулируется законом.