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Руководитель «Сириуса» возглавит совет Фонда общественных интересов «Яндекса»

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Председателем Фонда общественных интересов «Яндекса» стала Елена Шмелева, которая руководит образовательным центром «Сириус» и фондом «Талант и успех». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник и подтвердил источник «Ведомостей», добавив, что исполнительным директором фонда станет гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. Представитель «Яндекса» подтвердил назначение Шмелевой и Буниной.

Помимо Шмелевой и Буниной в совет фонда, по данным источника «Ведомостей», вошли:

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Управлять компанией теперь будут не только акционеры, но и близкий государству фонд

  • Аркадий Волож, генеральный директор «Яндекса», выдвинут от «Яндекса»

  • Тигран Худавердян, управляющий директор «Яндекса», выдвинут от «Яндекса»;

  • Павел Безручко, генеральный директор «Экопси консалтинга», выдвинут от ВШЭ;

  • Михаил Кирпичников, декан биологического факультета МГУ, выдвинут от МГУ;

  • Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти», выдвинут от Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики;

  • Сергей Рязанский, председатель Российского движения школьников, выдвинут от МГУ;

  • Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выдвинут от РСПП;

  • Андрей Шаронов, президент бизнес-школы «Сколково», выдвинут от «Сколково»;

  • Михаил Случ, директор школы № 57 в Москве, выдвинут от фонда поддержки этой школы.

Представитель «Яндекса» подтвердил список членов совета.

Решение о создании Фонда общественных интересов «Яндекс» принял прошлой осенью. Это результат компромисса «Яндекса» и чиновников, которым не нравится, что 85% акций класса A такой стратегической для России компании свободно торгуются на американской бирже NASDAQ.

«Яндекс» будет согласовывать с фондом консолидацию 10% и более своих акций, передачу существенной интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Также фонд получит право вето при назначении гендиректора российского «Яндекса» и сможет временно отстранять его от исполнения обязанностей. Процедура выдвижения кандидатов в совет фонда регулируется законом.

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