За цифровизацию и кино в Минкульте будет отвечать экс-чиновник Роскомнадзора

Действия чиновников, отвечающих за кинематографию, критичны для всего кинобизнеса. Во-первых, подавляющее большинство фильмов в России снимается при финансовой поддержке государства. Распределяет эту поддержку Минкульт и подотчетный ему Фонд кино. Во-вторых, три года назад Минкульт получил гораздо больше возможностей контролировать выход фильмов в кинотеатрах. Чиновники не только определяют, отвечает ли содержание фильма требованиям российского законодательства, но и фактически контролируют даты вывода того или иного фильма в кинотеатрах. Наконец, Мединский регулярно предлагал законодательно ограничить долю сеансов иностранных фильмов в российском прокате. Это кардинально повлияло бы на бизнес кинотеатров, которые сейчас получают около 75% за счет иностранного кино, прежде всего голливудского. Заместители министров и руководителей ведомств по цифровой трансформации – инициатива нового премьера Мишустина, который называет такую трансформацию одной из приоритетных задач правительства. Всего таких заместителей будет около 50, следует из описания совещания у премьера. На совещании Мишустин рассказал, что у каждого такого заместителя появятся собственные индикаторы эффективности, специально разработанные для той или иной сферы деятельности ведомств, следует из стенограммы на сайте правительства.