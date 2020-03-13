За цифровизацию и кино в Минкульте будет отвечать экс-чиновник Роскомнадзора
Бывший чиновник Роскомнадзора и сотрудник аппарата правительства Максим Ксензов, скорее всего, станет заместителем министра культуры и будет отвечать в этом ведомстве за цифровизацию, кинематографию и библиотеки, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к этому министерству. Официальное назначение, по их словам, пока не состоялось. Но Ксензов уже участвовал в совещании у премьера Михаила Мишустина с заместителями министерств и ведомств, отвечающих за цифровую трансформацию. Это совещание прошло в четверг, 12 марта, список участников опубликован на сайте правительства. Ксензов в этом списке обозначен как заместитель директора бывшего департамента проектной деятельности правительства и кандидат на должность заместителя министра культуры. Ксензов, представитель Минкульта и пресс-служба правительства от комментариев отказались.
Вместе со сменой правительства в начале февраля поменялась и команда в Минкульте. Министром вместо Владимира Мединского была назначена Ольга Любимова, бывший директор департамента кинематографии этого ведомства. Заместитель министра культуры Павел Степанов, который отвечал за кинематографию, при этом перешел на работу в аппарат правительства.
Действия чиновников, отвечающих за кинематографию, критичны для всего кинобизнеса. Во-первых, подавляющее большинство фильмов в России снимается при финансовой поддержке государства. Распределяет эту поддержку Минкульт и подотчетный ему Фонд кино. Во-вторых, три года назад Минкульт получил гораздо больше возможностей контролировать выход фильмов в кинотеатрах. Чиновники не только определяют, отвечает ли содержание фильма требованиям российского законодательства, но и фактически контролируют даты вывода того или иного фильма в кинотеатрах. Наконец, Мединский регулярно предлагал законодательно ограничить долю сеансов иностранных фильмов в российском прокате. Это кардинально повлияло бы на бизнес кинотеатров, которые сейчас получают около 75% за счет иностранного кино, прежде всего голливудского. Заместители министров и руководителей ведомств по цифровой трансформации – инициатива нового премьера Мишустина, который называет такую трансформацию одной из приоритетных задач правительства. Всего таких заместителей будет около 50, следует из описания совещания у премьера. На совещании Мишустин рассказал, что у каждого такого заместителя появятся собственные индикаторы эффективности, специально разработанные для той или иной сферы деятельности ведомств, следует из стенограммы на сайте правительства.
Ксензову 46 лет, больше всего он известен рынку как бывший заместитель руководителя Роскомнадзора – это ведомство следит за исполнением законодательства в области связи и СМИ. В начале 2000-х гг. Ксензов работал в компаниях, занимавшихся спутниковой связью. В 2004 г. перешел на работу в Росохранкультуры, которое позднее было переформировано в Роскомнадзор. В этом ведомстве Ксензов отвечал, в частности, за блокировку тех или иных интернет-ресурсов. В 2014 г. он даже заявил, что Роскомнадзор готов заблокировать в России Twitter, поскольку компания постоянно отказывается исполнять требования российского законодательства, но эту идею раскритиковал бывший премьер Дмитрий Медведев. После ухода из Роскомнадзора в 2016 г. Ксензов несколько месяцев проработал в «Национальной медиа группе», а после этого стал сотрудником ВЭБ, где отвечал за связи с госорганами и информационно-аналитическое обеспечение. С осени 2018 г. Ксензов работает в аппарате правительства.