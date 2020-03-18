«Триколор» предложил бесплатный доступ к телеканалам из-за коронавируса

Телевизионный оператор «Триколор» с 19 марта до 12 апреля предлагает новым клиентам бесплатный доступ к более чем 230 телеканалам пакета «Единый», в том числе к 37 HD-каналам и более 240 телеканалам пакета «Единый Ultra HD», говорится в сообщении компании­. Помимо этого новым клиентам, как и существующим, будет открыт бесплатный доступ к 30 телеканалам, онлайн-кинотеатру с библиотекой фильмов Paramount Pictures и «Централ партнершип», более чем 350 фильмам «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с прямыми трансляциями спортивных соревнований в онлайн-приложении «Триколор кино и ТВ».