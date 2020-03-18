«Триколор» предложил бесплатный доступ к телеканалам из-за коронавируса
Телевизионный оператор «Триколор» с 19 марта до 12 апреля предлагает новым клиентам бесплатный доступ к более чем 230 телеканалам пакета «Единый», в том числе к 37 HD-каналам и более 240 телеканалам пакета «Единый Ultra HD», говорится в сообщении компании. Помимо этого новым клиентам, как и существующим, будет открыт бесплатный доступ к 30 телеканалам, онлайн-кинотеатру с библиотекой фильмов Paramount Pictures и «Централ партнершип», более чем 350 фильмам «Ленфильма» и «Мосфильма», а также к проекту «Большой эфир» с прямыми трансляциями спортивных соревнований в онлайн-приложении «Триколор кино и ТВ».
«В свете последних событий особенно остро встает вопрос социальной ответственности бизнеса. Уверены, что это решение позволит частично восполнить дефицит досуга, возникший у жителей из-за текущей обстановки в стране», ‒ приводятся в сообщении слова замдиректора по стратегическому и операционному маркетингу «Триколора» Андрея Нестерова.
Для просмотра телеканалов от «Триколора» через спутник необходимо установить комплект приемного оборудования. Для просмотра бесплатного контента через приложение «Триколор кино и ТВ» ‒ подключиться к интернету через мобильное устройство, Smart TV, TV Box.
Ранее в России видеосервисы начали отменять подписку и предоставлять бесплатный доступ новым пользователям в условиях начинающегося карантина. Онлайн-кинотеатр Premier стал первым видеосервисом в России, отменившим плату за доступ к контенту из-за коронавируса. Его примеру последовали More.TV, Tvzavr, а также онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск HD».