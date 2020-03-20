Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу кинотеатров
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал торговым центрам приостановить работу кинотеатров в связи с распространением коронавируса. Постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.
В ночь на 20 марта на сайте подмосковного правительства было опубликовано постановление Воробьева с рекомендацией приостановить работу торговых центров, а не только кинотеатров. В 00:40 мск документ исчез с сайта, пишет РБК. В пресс-службе губернатора изданию пояснили, что это была техническая ошибка.
16 марта Воробьев объявил о запрете в Московской области массовых мероприятий с численностью свыше 50 человек. Аналогичную меру ранее ввели власти Москвы: до 10 апреля в столице нельзя проводить мероприятия в помещениях, если число участников превышает 50, а также никаких массовых мероприятий на улице.
В Подмосковье было выявлено пять случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа. По данным оперативного штаба на 19 марта, всего в России 199 инфицированных.