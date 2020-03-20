Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу кинотеатров

В ночь на 20 марта на сайте подмосковного правительства было опубликовано постановление Воробьева с рекомендацией приостановить работу торговых центров, а не только кинотеатров. В 00:40 мск документ исчез с сайта, пишет РБК. В пресс-службе губернатора изданию пояснили, что это была техническая ошибка.