«Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видеороликах

Помимо этого «Яндекс.Дзен» обновил правила подключения монетизации. Ранее для подключения рекламы каналу необходимо было набрать не менее 7000 дочитываний за семь дней в статьях со средним временем чтения от 40 секунд (около 12 000 минут чтения). Новый показатель учитывает общее время, проведенное пользователем за просмотром видео и чтением статей. Монетизация подключается, когда время чтения и просмотра в канале блогера составляет не менее 10 000 минут.