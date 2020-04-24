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«Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видеороликах

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«Яндекс.Дзен» запустил рекламу в видео и упростил правила монетизации, говорится в сообщении компании. Блогеры сервиса теперь могут зарабатывать не только на статьях, но и на видеороликах. Площадка начала тестировать систему размещения рекламы в видеороликах блогеров. Новый вид заработка станет доступен каналам с монетизацией.

Реклама будет появляться в видеороликах длительностью более двух минут. На первом этапе ее будут видеть только пользователи, посещающие сервис с компьютера. Для рекламодателей доступны два типа размещений — статичный баннер и блок с простой анимацией. Как отмечается в сообщении, реклама будет отвечать интересам пользователя. Доходы от монетизации будут перечисляться на баланс канала.

Помимо этого «Яндекс.Дзен» обновил правила подключения монетизации. Ранее для подключения рекламы каналу необходимо было набрать не менее 7000 дочитываний за семь дней в статьях со средним временем чтения от 40 секунд (около 12 000 минут чтения). Новый показатель учитывает общее время, проведенное пользователем за просмотром видео и чтением статей. Монетизация подключается, когда время чтения и просмотра в канале блогера составляет не менее 10 000 минут.

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«Видео в Дзене становится все более популярным форматом. Видеоролики уже сейчас набирают 1 млрд просмотров в неделю», – приводятся в сообщении слова руководителя службы сервиса по работе с партнерами Александра Соболя. По его словам, теперь видеоблогеры смогут не только привлечь новую аудиторию среди 16 млн ежедневных пользователей платформы, но и получать дополнительный доход.

«Яндекс.Дзен» активно развивает направление видеоконтента с конца 2019 г. В апреле сервис увеличил длину видео до 60 минут. Сейчас на платформе зарегистрированы более 4000 видеоблогеров. В 2019 г. «Яндекс.Дзен» выплатил блогерам за размещение рекламы в статьях более 1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных