Ведущий «Дождя» Павел Лобков лечится от коронавирусной инфекции дома

По словам Лобкова, заболевание ему диагностировали врачи Первой градской больнице, а лечение он получает от третьей поликлиники на Патриарших. Телеведущий рассказал, что впервые за 40 лет работы в средствах массовой информации он оформил больничный лист. Он также сообщил, что по распоряжению главного редактора «Дождя» прекратил эфирную деятельность. При этом Лобков пишет о том, что пока не будет принимать привезенные ему из поликлиники лекарства.