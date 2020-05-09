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Ведущий «Дождя» Павел Лобков лечится от коронавирусной инфекции дома

Ведомости

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков заразился коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме, он лечится от COVID-19 на дому. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Лобкова, заболевание ему диагностировали врачи Первой градской больнице, а лечение он получает от третьей поликлиники на Патриарших. Телеведущий рассказал, что впервые за 40 лет работы в средствах массовой информации он оформил больничный лист. Он также сообщил, что по распоряжению главного редактора «Дождя» прекратил эфирную деятельность. При этом Лобков пишет о том, что пока не будет принимать привезенные ему из поликлиники лекарства.

Его пост в социальной сети сопровождается описанием результата компьютерной томографии. В нем указывается на высокую вероятность заболевания и его легкую форму у пациента. В мае председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что коронавирусом инфицированы более 1 тысячи журналистов, а 500 из них находятся под медицинским наблюдением. По его данным. в 23 странах мира от последствий COVID-19 умерли 55 журналистов.

По данным оперативного штаба на 8 мая, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели 187 859 человек, выздоровели 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве). В первая пятерке регионов по числу заболевших COVID-19 – Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных