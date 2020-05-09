Федермессер госпитализировали с коронавирусной пневмонией
Учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер госпитализировали в инфекционную больницу с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Об этом она сама написала на своей странице в Facebook.
Федермессер сообщила, что у нее начальная стадия пневмонии в обоих легких, которую диагностировали на компьютерном томографе, и подтвержденное тестами заражением коронавирусом. «Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку», — написала учредитель фонда «Вера». «С вами не страшно!», — написала она в адрес врачей инфекционной больнице на Коммунарке, куда была госпитализирована.