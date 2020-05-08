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Министр строительства, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

Ведомости

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписан из стационара, где он проходил лечение от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минстроя. Якушев находился в 52-й больнице в Москве, теперь он продолжит лечение дома, уточнило ведомство.

О болезни Якушева стало известно 1 мая. Помимо него коронавирусом заразился его заместитель Дмитрий Волков, он тоже был госпитализирован. Исполняющим обязанности министра строительства временно назначен еще один заместитель Якушева Никита Стасишин.

Первым в российском правительстве заболел COVID-19 премьер Михаил Мишустин. Он сообщил о своем диагнозе 30 апреля, после чего был госпитализирован. Исполняющим обязанности премьера президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова.

Ранее по теме: Мишустин впервые после госпитализации принял участие в публичном совещании

6 мая стало известно, что коронавирусом заразилась министр культуры Ольга Любимова. У нее болезнь протекает в легкой форме, она лечится дома.

В России, по данным на 8 мая, было выявлено почти 188 000 больных COVID-19, 1723 человека умерли. В Москве число инфицированных превысило 98 500, во всем мире количество заразившихся коронавирусом приближается к отметке в 3,9 млн, более 270 000 скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных