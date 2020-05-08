Министр строительства, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписан из стационара, где он проходил лечение от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минстроя. Якушев находился в 52-й больнице в Москве, теперь он продолжит лечение дома, уточнило ведомство.