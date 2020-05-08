Министр строительства, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписан из стационара, где он проходил лечение от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минстроя. Якушев находился в 52-й больнице в Москве, теперь он продолжит лечение дома, уточнило ведомство.
О болезни Якушева стало известно 1 мая. Помимо него коронавирусом заразился его заместитель Дмитрий Волков, он тоже был госпитализирован. Исполняющим обязанности министра строительства временно назначен еще один заместитель Якушева Никита Стасишин.
Первым в российском правительстве заболел COVID-19 премьер Михаил Мишустин. Он сообщил о своем диагнозе 30 апреля, после чего был госпитализирован. Исполняющим обязанности премьера президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова.
6 мая стало известно, что коронавирусом заразилась министр культуры Ольга Любимова. У нее болезнь протекает в легкой форме, она лечится дома.
В России, по данным на 8 мая, было выявлено почти 188 000 больных COVID-19, 1723 человека умерли. В Москве число инфицированных превысило 98 500, во всем мире количество заразившихся коронавирусом приближается к отметке в 3,9 млн, более 270 000 скончались.