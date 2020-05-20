«Каро» откроет автокинотеатры в крупных городах России
Сеть кинотеатров «Каро» намерена открыть около шести автокинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявила президент киносети Ольга Зинякова в эфире РБК ТВ. Она отметила, что сеть уже работает над формированием репертуаров автокинотеатров, проекты заведений находятся на согласовании у городских властей.
В репертуар автокинотеатров планируется включить недавние хиты проката, популярные фильмы прошлых лет и программы в рамках проекта авторского кино «Каро.Арт». Билеты в автокинотеатр будут продаваться онлайн. «Попкорн и напитки подвезут сотрудники к автомобилю за пять минут до начала показа», — добавила Зинякова (цитата по ТАСС).
Традиционные кинотеатры в России не работают из-за распространения коронавируса. В марте в Москве были введены первые ограничения на работу кинотеатров. Им разрешено было проводить сеансы, только если в зале находится не более 50 человек, Зинякова называла такой режим работы «экономически бессмысленным». Во время самоизоляции «Каро» запустила доставку еды из кинобаров и онлайн-платформу в рамках «Каро.Арт». Также «Каро» планирует продавать программную систему корпоративной культуры Learning Zone, первоначально созданную для внутреннего использования.