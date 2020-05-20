«Каро» откроет автокинотеатры в крупных городах России

Традиционные кинотеатры в России не работают из-за распространения коронавируса. В марте в Москве были введены первые ограничения на работу кинотеатров. Им разрешено было проводить сеансы, только если в зале находится не более 50 человек, Зинякова называла такой режим работы «экономически бессмысленным». Во время самоизоляции «Каро» запустила доставку еды из кинобаров и онлайн-платформу в рамках «Каро.Арт». Также «Каро» планирует продавать программную систему корпоративной культуры Learning Zone, первоначально созданную для внутреннего использования.