Видеосервис Paramount+ заработал в России
Онлайн-кинотеар Okko и международная медиакомпания ViacomCBS Networks International (подразделение американского медиаконгломерата ViacomCBS) с 1 июня запустили в России стриминговый сервис Paramount+, сообщили «Ведомостям» представители компаний. Условия сотрудничества они отказались раскрыть.
До этого в России бизнес ViacomCBS был представлен только тематическими каналами — MTV, Nickelodeon, Paramount Comedy. Из них самый востребованный у россиян — детский Nickelodeon, он входит в топ-10 популярных тематических каналов. По данным Mediascope, в 2019 г. в среднем в день его смотрели 0,37% телезрителей старше 4 лет в крупных городах России (доля канала).
ViacomCBS запустила собственный стриминговый сервис Paramount+ в Северной Европе в 2017 г. Его подписчики получили доступ к кинофильмам производства студии Paramount, телевизионным шоу Comedy Central, MTV, Nickelodeon. В прошлом году сервис начал работу в Латинской Америки. Сейчас он представлен более чем в 20 странах.
Paramount+ доступен в Okko отдельной подпиской за 199 руб. в месяц первые 3 месяца, далее – 299 руб. в месяц, а также в пакетах подписок «Оптимум» и «Премиум» за 399 и 799 руб. соответственно. По подписке зрители, как убедился корреспондент «Ведомостей», сейчас получают доступ к коллекциям Nickelodeon (мульфильмы «Щенячий патруль», «Губка Боб квадратные штаны и др.), Comedy Central (мульфильмы «Южный парк», «Гадкие американцы», «Мультреалити») и фильмам студии Paramount (полнометражные анимационные ленты «Шрек», «Мадагаскар», фильмы «Поймай меня, если сможешь», «Доброе утро» и др.)
Большинство этих фильмов, анимационных лент и сериалов представлены сейчас и на других российских онлайн-кинотеатрах.
В перспективе, обещают партнеры, библиотека сервиса Paramount+ в Okko будет пополняться в том числе новым премиальным контентом брендов ViacomCBS. Часть контента будет доступна эксклюзивно. Что это за премиальный и эксклюзивный контент, партнеры говорить не хотят.