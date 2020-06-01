Видеосервис Paramount+ заработал в России

До этого в России бизнес ViacomCBS был представлен только тематическими каналами — MTV, Nickelodeon, Paramount Comedy. Из них самый востребованный у россиян — детский Nickelodeon, он входит в топ-10 популярных тематических каналов. По данным Mediascope, в 2019 г. в среднем в день его смотрели 0,37% телезрителей старше 4 лет в крупных городах России (доля канала).