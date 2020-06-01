Андрей Шмаров продолжит управлять редакцией «Ведомостей»
Андрей Шмаров останется исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» как минимум до созыва нового совета директоров компании, сообщил редакции новый владелец Иван Еремин.
Еремин отметил, что с уважением относится к профессиональным качествам Шмарова и рассчитывает, что редакция урегулирует с ним конфликт.
Сделка по продаже «Ведомостей» была закрыта в конце прошлой недели. Еремин теперь полностью контролирует компанию «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издателя газеты «Ведомости». Еремин и продавцы (Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев, Мартин Помпадур) отказались раскрыть финансовые условия сделки.
Еремин известен прежде как основатель уральской медиакомпании «ФедералПресс».
По его словам, созыв нового совета директоров потребует не менее месяца. Еремин отказался отвечать, есть ли у него альтернативные кандидатуры на пост главного редактора помимо Шмарова.
Шмаров подтвердил, что продолжит управлять редакцией «Ведомостей».