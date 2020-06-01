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Андрей Шмаров продолжит управлять редакцией «Ведомостей»

Ведомости

Андрей Шмаров останется исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» как минимум до созыва нового совета директоров компании, сообщил редакции новый владелец Иван Еремин.

Еремин отметил, что с уважением относится к профессиональным качествам Шмарова и рассчитывает, что редакция урегулирует с ним конфликт.

Сделка по продаже «Ведомостей» была закрыта в конце прошлой недели. Еремин теперь полностью контролирует компанию «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издателя газеты «Ведомости». Еремин и продавцы (Владимир Воронов, Демьян Кудрявцев, Мартин Помпадур) отказались раскрыть финансовые условия сделки.

Ранее по теме: Иван Еремин стал владельцем «Ведомостей»

Еремин известен прежде как основатель уральской медиакомпании «ФедералПресс».

По его словам, созыв нового совета директоров потребует не менее месяца. Еремин отказался отвечать, есть ли у него альтернативные кандидатуры на пост главного редактора помимо Шмарова.

Шмаров подтвердил, что продолжит управлять редакцией «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных