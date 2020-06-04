В Подмосковье разрешили съемки фильмов и сериалов

В начале мая Роспотребнадзор представил рекомендации, при соблюдении которых возможно возобновление съемок. Это тестирование съемочной группы на коронавирус за два дня до проведения съемок, наличие на съемочной площадке антисептиков и защитных средств у группы, соблюдение дистанции и т. д. Этот перечень был подготовлен Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, которая выступала за скорейший возврат к съемочному процессу.