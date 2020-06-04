В Подмосковье разрешили съемки фильмов и сериалов
С 3 июня в Подмосковье возобновляется съемочный процесс, сообщило Министерство культуры со ссылкой на постановление губернатора Андрея Воробьева о послаблениях режима самоизоляции в Московской области. Съемки можно будет проводить при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, среди которых – что численность съемочной группы не может превышать 50 человек, отмечается в сообщении Минкультуры, поступившем в «Ведомости».
Из-за распространения коронавируса съемки фильмов и сериалов были приостановлены еще в марте. Из-за особенностей российского климата основную часть съемок на воздухе телекомпании и киностудии проводят в конце весны и летом. Длительный запрет съемок приведет к переносу проектов на следующий год, переживали российские продюсеры.
Основная часть российских фильмов и сериалов снимается в Москве, в столице съемки пока не разрешены.
В начале мая Роспотребнадзор представил рекомендации, при соблюдении которых возможно возобновление съемок. Это тестирование съемочной группы на коронавирус за два дня до проведения съемок, наличие на съемочной площадке антисептиков и защитных средств у группы, соблюдение дистанции и т. д. Этот перечень был подготовлен Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, которая выступала за скорейший возврат к съемочному процессу.
Подмосковье – не единственный регион, на территории которого возобновлены съемки. Их разрешили возобновить в Санкт-Петербурге. Республика Адыгея, Чувашская Республика, Иркутская и Новгородская области, по данным Минкультуры, также готовы принимать киногруппы. С июля съемки планируется возобновить и в Башкортостане.