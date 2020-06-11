Голливуд сможет возобновить производство с 12 июня при закрытых кинозалах

Всего в округе более 67 000 человек заразились коронавирусом, 2768 пациентов с COVID-19 умерли. Между тем официальные лица штата Калифорния заявили ранее на этой неделе, что кинотеатры могут открыться с посещаемостью, ограниченной на 25% от пропускной способности, и соблюдением других санитарных требований и правил социального дистанцирования.