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Голливуд сможет возобновить производство с 12 июня при закрытых кинозалах

Ведомости

Голливуд сможет возобновить производство фильмов и телепередач с 12 июня. Об этом объявили власти Лос-Анджелеса, передает Reuters.

При этом кинотеатры в округе останутся закрытыми из-за пандемии коронавируса. В пресс-релизе окружные власти сообщили, что открыться с 12 июня смогут дневные лагеря, музеи, отели и тренажерные залы, но не кинотеатры. Окружные чиновники не объяснили причин своего решения.

Всего в округе более 67 000 человек заразились коронавирусом, 2768 пациентов с COVID-19 умерли. Между тем официальные лица штата Калифорния заявили ранее на этой неделе, что кинотеатры могут открыться с посещаемостью, ограниченной на 25% от пропускной способности, и соблюдением других санитарных требований и правил социального дистанцирования.

Кинотеатры по всему миру закрылись в середине марта, в рамках сдерживания распространения коронавируса. Как отмечает агентство, производство большинства голливудских фильмов и телевизионных шоу, как ожидается, не возобновится до сентября. Голливудские киностудии надеялись, что будет открыто достаточно кинотеатров, чтобы провести сезон блокбастеров в конце лета. Warner Bros планирует выпустить триллер Кристофера Нолана «Тенет» 17 июля, а Walt Disney – представить боевик «Мулан» 24 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных