Видеосервис Okko поправил выручку после претензий аналитиков
Выручка Okko (принадлежит Rambler Group) в 2019 г. в соответствии с новыми стандартами подсчета доходов составила 3,65 млрд руб. без НДС вместо объявленных в январе 2020 г. 4,1 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель этого видеосервиса. Okko — второй по выручке онлайн-кинотеатр в России.
В четверг, 18 июня, информационно-аналитическое агентство Telecom Daily сообщило об исправлении ранее опубликованных данных по рынку онлайн-кинотеатров в 2019 г. Это связано с тем, что Okko ранее предоставил аналитикам некорректные данные, объяснило Telecom Daily. Такой вывод аналитики сделали, изучив отчетность юридических лиц Okko по РСБУ, которую компании предоставили Федеральной налоговой службе. Совокупная выручка этих юрлиц в 2019 г. составила 3,2 млрд руб., а не 4,1 млрд руб., как заявлял Okko.
Это сказалось на основных показателях отчета: снизилась общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России на 3%, до 26,4 млрд руб. и доля Okko на рынке c 15% до 12%, следует из скорректированного отчета. Крупнейший онлайн кинотеатр Ivi по итогам прошлого года, согласно данным TelecomDaily, увеличил свою долю на рынке с 21% до 23%. Третий по величине видеосервис — Megogo — c 7% до 8%.
Представитель Okko связал корректировку выручки с измерением политики учета доходов, полученных от покупки пользователей подписки сразу на 3 месяца, 6 месяцев или один год. Прежде вся сумма полностью учитывалась видеосервисом сразу при оформлении такой подписки. Теперь платеж учитывается помесячно только по отчетному периоду. Допустим, если пользователь купит в ноябре 2020 г. подписку на 6 месяцев за 600 руб., то в выручке 2020 г. будут теперь учтены не все 600 руб., а только 200 руб.
Новая сумма выручки, заявленная Okko — 3,65 млрд руб., все же отличается от оценки Telecom Daily (3,2 млрд руб.). Гендиректор агентства Денис Кусков объяснил «Ведомостям», что Telecom Daily не включает в свои цифры по доходам онлайн-кинотеатров заработки от спортивных трансляций, стримингов, спонсорских контрактов. Без учета этих статей согласованная агентством и Rambler Group выручка Okko как раз и составляет 3,2 млрд руб., уточнил он.
Помимо TelecomDaily отчеты по рынку онлайн-кинотеатров готовят еще две компании — исследовательская компания «ТМТ Консалтинг» и консалтинговая компания J`son & Partners. «ТМТ Консалтинг» пересмотрит отчет по рынку онлайн-кинотеатров за 2019 г. с учетом корректировки выручки Okko, сообщила «Ведомостям» аналитик это компании Елена Крылова. J`son & Partners Consulting не будет корректировать свой отчет, поскольку «все нюансы» в нем были изначально учтены, заявил директор департамента ТВ и контента этой компании Дмитрий Колесов.