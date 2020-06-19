Видеосервис Okko поправил выручку после претензий аналитиков

Представитель Okko связал корректировку выручки с измерением политики учета доходов, полученных от покупки пользователей подписки сразу на 3 месяца, 6 месяцев или один год. Прежде вся сумма полностью учитывалась видеосервисом сразу при оформлении такой подписки. Теперь платеж учитывается помесячно только по отчетному периоду. Допустим, если пользователь купит в ноябре 2020 г. подписку на 6 месяцев за 600 руб., то в выручке 2020 г. будут теперь учтены не все 600 руб., а только 200 руб.