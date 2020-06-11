Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий переходит в Premier«Газпром-медиа» меняет структуру управления своим видеосервисом
Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий переходит на работу в видеосервис Premier, который принадлежит «Газпром-медиа», рассказали «Ведомостям» сотрудники двух других медиакомпаний и подтвердили три человека, близких к этому холдингу. Эти три собеседника уточнили, что Гродецкий станет гендиректором Premier. Представитель «Газпром-медиа» и Гродецкий отказались от любых комментариев по этому назначению.
Предыдущий раз Гродецкий сменил работу в начале мая – он был назначен исполнительным директором ivi, крупнейшего онлайн-кинотеатра в России, но 8 июня покинул этот пост. А из Okko Гродецкий ушел вскоре после того, как совладельцем этого актива и всего холдинга Rambler Group стал Сбербанк. В Okko Гродецкий проработал много лет, он — один из нескольких людей, которые построили этот сервис с нуля.