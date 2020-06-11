Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий переходит в Premier

Предыдущий раз Гродецкий сменил работу в начале мая – он был назначен исполнительным директором ivi, крупнейшего онлайн-кинотеатра в России, но 8 июня покинул этот пост. А из Okko Гродецкий ушел вскоре после того, как совладельцем этого актива и всего холдинга Rambler Group стал Сбербанк. В Okko Гродецкий проработал много лет, он — один из нескольких людей, которые построили этот сервис с нуля.