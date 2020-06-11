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Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий переходит в Premier

«Газпром-медиа» меняет структуру управления своим видеосервисом
Мария Истомина Ксения Болецкая
Иван Гродецкий /Нина Зотова / РИА

Бывший гендиректор Okko Иван Гродецкий переходит на работу в видеосервис Premier, который принадлежит «Газпром-медиа», рассказали «Ведомостям» сотрудники двух других медиакомпаний и подтвердили три человека, близких к этому холдингу. Эти три собеседника уточнили, что Гродецкий станет гендиректором Premier. Представитель «Газпром-медиа» и Гродецкий отказались от любых комментариев по этому назначению.

Предыдущий раз Гродецкий сменил работу в начале мая – он был назначен исполнительным директором ivi, крупнейшего онлайн-кинотеатра в России, но 8 июня покинул этот пост. А из Okko Гродецкий ушел вскоре после того, как совладельцем этого актива и всего холдинга Rambler Group стал Сбербанк. В Okko Гродецкий проработал много лет, он — один из нескольких людей, которые построили этот сервис с нуля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных