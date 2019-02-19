Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4758 от 20.02.2019 под заголовком: ТНТ отключает Huawei

«ТНТ Premier» отказывается от услуг Huawei из-за массовых сбоев

Китайская компания не смогла обеспечить нормальный запуск видеосервиса
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«Газпром-медиа» может отказаться от работы с китайской Huawei, техническая платформа которой лежит в основе видеосервиса «ТНТ Premier», рассказали «Ведомостям» три источника, близких к холдингу. Один из них уверяет, что вопрос уже решен. Другого внешнего подрядчика холдинг, скорее всего, искать не станет и уже начал разрабатывать собственный софт, говорят собеседники «Ведомостей». Переход на новую платформу, возможно, займет время до конца года, уточнили двое из них. Основной причиной недовольства Huawei источники «Ведомостей» называют массовый технический сбой, который произошел при старте «ТНТ Premier».

Представитель «Газпром-медиа» сообщил лишь, что у холдинга есть действующий контракт с Huawei, и от других комментариев отказался. Huawei сотрудничает с «Газпром-медиа» в рабочем режиме и продолжит оказывать максимальное содействие холдингу, заявил «Ведомостям» представитель китайской компании.

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