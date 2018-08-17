Технологии / Медиа

TNT-Premier недооценил спрос зрителей

«Газпром-медиа» объяснил проблемы при запуске видеосервиса высокой нагрузкой на платформу
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Число пользователей, подключившихся к видеосервису TNT-Premier, в сотни раз превысило прогноз, сообщил холдинг «Газпром-медиа» со ссылкой на пресс-службу Huawei. Эта китайская компания разработала технологическую платформу для сервиса. Из-за таких нагрузок Huawei пришлось немедленно масштабировать платформу и расширять каналы доступа, указано в сообщении холдинга. Представитель Huawei подтвердил «Ведомостям» эту информацию.

Так «Газпром-медиа» ответил на запрос «Ведомостей» о технических трудностях при запуске сервиса. TNT-Premier начал работать вчера, 16 августа. Пользователи по подписке могут смотреть здесь сериалы и шоу развлекательных каналов «Газпром-медиа» до их выхода в эфире.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике