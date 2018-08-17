TNT-Premier недооценил спрос зрителей
«Газпром-медиа» объяснил проблемы при запуске видеосервиса высокой нагрузкой на платформу
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В день запуска множество пользователей стали жаловаться, что не могут зарегистрироваться на TNT-Premier
Наталья Шарапова / Ведомости
Число пользователей, подключившихся к видеосервису TNT-Premier, в сотни раз превысило прогноз, сообщил холдинг «Газпром-медиа» со ссылкой на пресс-службу Huawei. Эта китайская компания разработала технологическую платформу для сервиса. Из-за таких нагрузок Huawei пришлось немедленно масштабировать платформу и расширять каналы доступа, указано в сообщении холдинга. Представитель Huawei подтвердил «Ведомостям» эту информацию.
Так «Газпром-медиа» ответил на запрос «Ведомостей» о технических трудностях при запуске сервиса. TNT-Premier начал работать вчера, 16 августа. Пользователи по подписке могут смотреть здесь сериалы и шоу развлекательных каналов «Газпром-медиа» до их выхода в эфире.
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