TNT-Premier недооценил спрос зрителей

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В день запуска множество пользователей стали жаловаться, что не могут зарегистрироваться на TNT-Premier Наталья Шарапова / Ведомости

Число пользователей, подключившихся к видеосервису TNT-Premier, в сотни раз превысило прогноз, сообщил холдинг «Газпром-медиа» со ссылкой на пресс-службу Huawei. Эта китайская компания разработала технологическую платформу для сервиса. Из-за таких нагрузок Huawei пришлось немедленно масштабировать платформу и расширять каналы доступа, указано в сообщении холдинга. Представитель Huawei подтвердил «Ведомостям» эту информацию.

Так «Газпром-медиа» ответил на запрос «Ведомостей» о технических трудностях при запуске сервиса. TNT-Premier начал работать вчера, 16 августа. Пользователи по подписке могут смотреть здесь сериалы и шоу развлекательных каналов «Газпром-медиа» до их выхода в эфире.