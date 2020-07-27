Эксперты ожидают самого слабого падения рекламного рынка в России за 20 лет

Ожидается, что расходы на рекламу в России снизятся на 24 млрд руб. – до 470,3 млрд. Всего с 2000 г. российский рекламный рынок показывал отрицательную динамику два раза: после мирового финансового кризиса в 2009 г., а также в 2015 г. после резкой девальвации рубля в декабре 2014 г.