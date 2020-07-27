Эксперты ожидают самого слабого падения рекламного рынка в России за 20 лет
Ожидается, что расходы на рекламу в России снизятся на 24 млрд руб. – до 470,3 млрд. Всего с 2000 г. российский рекламный рынок показывал отрицательную динамику два раза: после мирового финансового кризиса в 2009 г., а также в 2015 г. после резкой девальвации рубля в декабре 2014 г.
Наибольшие потери ожидаемо понесут издатели периодики. Согласно прогнозу, их сборы упадут на 40%, доходы сегмента out of home (наружная реклама, реклама в кинотеатрах, в помещениях и на транспорте), по оценкам аналитиков, снизятся на 15%, радио – на 10%, ТВ – на 9,9%.
Положительная динамика сохранится в онлайн-сегменте. Его рекламные доходы в 2020 г. увеличатся на 3,5%. Однако это наименьший прирост за всю историю рунета. Так, например, в прошлом году расходы на рекламу онлайн увеличились более чем на 20%.