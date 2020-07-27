Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Эксперты ожидают самого слабого падения рекламного рынка в России за 20 лет

Ведомости

В 2020 г. падение рекламного рынка в России составит 4,8%, говорится в прогнозе входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith. По оценке экспертов, это самое незначительное падение за последние 20 лет, пишет РБК.

Ожидается, что расходы на рекламу в России снизятся на 24 млрд руб. – до 470,3 млрд. Всего с 2000 г. российский рекламный рынок показывал отрицательную динамику два раза: после мирового финансового кризиса в 2009 г., а также в 2015 г. после резкой девальвации рубля в декабре 2014 г.

Наибольшие потери ожидаемо понесут издатели периодики. Согласно прогнозу, их сборы упадут на 40%, доходы сегмента out of home (наружная реклама, реклама в кинотеатрах, в помещениях и на транспорте), по оценкам аналитиков, снизятся на 15%, радио – на 10%, ТВ – на 9,9%.

Ранее по теме: Частичное снятие режима самоизоляции не разморозило бюджеты рекламодателей

Положительная динамика сохранится в онлайн-сегменте. Его рекламные доходы в 2020 г. увеличатся на 3,5%. Однако это наименьший прирост за всю историю рунета. Так, например, в прошлом году расходы на рекламу онлайн увеличились более чем на 20%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных