МИД России ответил на удаление российских аккаунтов в Facebook и Twitter

По ее словам, Facebook и Twitter сначала заблокировали, а затем удалили 18 аккаунтов и две страницы якобы российского происхождения под предлогом нарушения правил сервиса о недопустимости иностранного вмешательства. Захарова добавила, что якобы уставлен факт, что страницы распространяли контент российских информационных агентств, не уведомляя об этом читателя.