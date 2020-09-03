МИД России ответил на удаление российских аккаунтов в Facebook и Twitter
«Мы призываем интернет-платформы пересмотреть свою политику в сторону соблюдения фундаментальных международных правовых норм, демократических принципов в области обеспечения свободы слова и выражения мнения», ‒ заявила Захарова.
По ее словам, Facebook и Twitter сначала заблокировали, а затем удалили 18 аккаунтов и две страницы якобы российского происхождения под предлогом нарушения правил сервиса о недопустимости иностранного вмешательства. Захарова добавила, что якобы уставлен факт, что страницы распространяли контент российских информационных агентств, не уведомляя об этом читателя.