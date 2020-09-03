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МИД России ответил на удаление российских аккаунтов в Facebook и Twitter

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МИД России призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику соблюдения международных норм после блокировки 18 российских аккаунтов, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Мы призываем интернет-платформы пересмотреть свою политику в сторону соблюдения фундаментальных международных правовых норм, демократических принципов в области обеспечения свободы слова и выражения мнения», ‒ заявила Захарова.

По ее словам, Facebook и Twitter сначала заблокировали, а затем удалили 18 аккаунтов и две страницы якобы российского происхождения под предлогом нарушения правил сервиса о недопустимости иностранного вмешательства. Захарова добавила, что якобы уставлен факт, что страницы распространяли контент российских информационных агентств, не уведомляя об этом читателя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных