Netflix запустил русскоязычную версию сервиса

Американский Netflix и российская НМГ подписали соглашение о партнерстве в начале сентября, согласно которому с 15 октября запускается русскоязычная версия сервиса. Среди прочего, она предлагает просмотр иностранных фильмов с русскими субтитрами и/или озвучкой, а также отобранных для просмотра 40 русскоязычных фильмов и сериалов, в число которых в начале октября одной из первых вошла «Эпидемия». Сам Netflix в его англоязычной версии и с оплатой в евро доступен россиянам с 2015 г.