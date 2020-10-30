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Spotify назвал запуск в России самым успешным в своей истории

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify назвал запуск в России самым успешным выходом на новый рынок в своей истории, говорится в сообщении компании. 

«Россия была нашим самым успешным новым рынком на сегодняшний день и представила собой самую большую часть прироста подписчиков за квартал», — говорится в сообщении. За квартал число подписчиков Spotify выросло на 27% и достигло 144 млн — это верхняя граница прогноза сервиса. Общее число активных пользователей составляет 320 млн.

В компании отметили, что потребление контента по платформам вернулось к обычному, включая прослушивание музыки в автомобиле — оно превысило препандемический пик. Использование подключенных устройств дома, всплеск которого наблюдался в период локдауна, остается выше уровня до пандемии. 

Spotify ‒ один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов. Сервис запустился в России 15 июля. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium. Тариф Spotify Premium, позволяющий слушать музыку без рекламы, составит 169 руб. в месяц, для студентов цена снижена до 85 руб. в месяц.

Ранее по теме: Spotify объявил о запуске музыкального сервиса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных