Spotify назвал запуск в России самым успешным в своей истории
Музыкальный стриминговый сервис Spotify назвал запуск в России самым успешным выходом на новый рынок в своей истории, говорится в сообщении компании.
«Россия была нашим самым успешным новым рынком на сегодняшний день и представила собой самую большую часть прироста подписчиков за квартал», — говорится в сообщении. За квартал число подписчиков Spotify выросло на 27% и достигло 144 млн — это верхняя граница прогноза сервиса. Общее число активных пользователей составляет 320 млн.
В компании отметили, что потребление контента по платформам вернулось к обычному, включая прослушивание музыки в автомобиле — оно превысило препандемический пик. Использование подключенных устройств дома, всплеск которого наблюдался в период локдауна, остается выше уровня до пандемии.
Spotify ‒ один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов. Сервис запустился в России 15 июля. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium. Тариф Spotify Premium, позволяющий слушать музыку без рекламы, составит 169 руб. в месяц, для студентов цена снижена до 85 руб. в месяц.