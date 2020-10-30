Spotify назвал запуск в России самым успешным в своей истории

Spotify ‒ один из крупнейших в мире стриминговых аудиосервисов. Сервис запустился в России 15 июля. Пользователям доступна как бесплатная версия сервиса, так и подписки Spotify Premium. Тариф Spotify Premium, позволяющий слушать музыку без рекламы, составит 169 руб. в месяц, для студентов цена снижена до 85 руб. в месяц.