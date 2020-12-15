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У видеосервиса More.tv сменился гендиректор

Ведомости

У видеосервиса More.tv сменился гендиректор. Денис Горшков, руководивший сервисом с момента его создания в 2018 г., покинул пост, чтобы заниматься развитием собственных проектов. Пост гендиректора More.tv, как следует из сообщения «Национальной медиа группы» (владелец платформы), заняла Лала Ахмедова.

Ахмедова 25 лет работает в сфере стратегического маркетинга, брендинга, digital-маркетинга, продуктового дизайна. В том числе, в крупнейших мировых коммуникационных группах WPP и McCann-Erickson International, сотрудничала с корпорацией Samsung. С 2016 г. по настоящее время она возглавляла департамент маркетинговых коммуникаций «СТС Медиа» (этим холдингом также управляет «Национальная медиа группа»).

В статусе гендиректора More.tv Ахмедова будет подчиняться заместителюя гендиректора «Национальной медиа группы» по развлекательному вещанию Вячеславу Муругову. В ее обязанности будет входить развитие и продвижение сервиса, наращивание абонентской базы и монетизация.

По итогам I полугодия 2020 г. общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 18,6 млрд руб., что на 56% больше чем годом ранее, следует из данных Telecom Daily. More.tv, согласно тем же данным, в топ-10 игроков рынка по доходам пока не входит. Среди известных проектов платформы – сериалы «Чики», «Псих» и «Трудные подростки», выпущенные в линейке more originals (оригинальные проекты).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных