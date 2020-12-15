У видеосервиса More.tv сменился гендиректор

По итогам I полугодия 2020 г. общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 18,6 млрд руб., что на 56% больше чем годом ранее, следует из данных Telecom Daily. More.tv, согласно тем же данным, в топ-10 игроков рынка по доходам пока не входит. Среди известных проектов платформы – сериалы «Чики», «Псих» и «Трудные подростки», выпущенные в линейке more originals (оригинальные проекты).