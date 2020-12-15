У видеосервиса More.tv сменился гендиректор
У видеосервиса More.tv сменился гендиректор. Денис Горшков, руководивший сервисом с момента его создания в 2018 г., покинул пост, чтобы заниматься развитием собственных проектов. Пост гендиректора More.tv, как следует из сообщения «Национальной медиа группы» (владелец платформы), заняла Лала Ахмедова.
Ахмедова 25 лет работает в сфере стратегического маркетинга, брендинга, digital-маркетинга, продуктового дизайна. В том числе, в крупнейших мировых коммуникационных группах WPP и McCann-Erickson International, сотрудничала с корпорацией Samsung. С 2016 г. по настоящее время она возглавляла департамент маркетинговых коммуникаций «СТС Медиа» (этим холдингом также управляет «Национальная медиа группа»).
В статусе гендиректора More.tv Ахмедова будет подчиняться заместителюя гендиректора «Национальной медиа группы» по развлекательному вещанию Вячеславу Муругову. В ее обязанности будет входить развитие и продвижение сервиса, наращивание абонентской базы и монетизация.
По итогам I полугодия 2020 г. общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 18,6 млрд руб., что на 56% больше чем годом ранее, следует из данных Telecom Daily. More.tv, согласно тем же данным, в топ-10 игроков рынка по доходам пока не входит. Среди известных проектов платформы – сериалы «Чики», «Псих» и «Трудные подростки», выпущенные в линейке more originals (оригинальные проекты).