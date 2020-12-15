«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни 2020 года

«Яндекс» называл число подписчиков «Яндекс.Музыки» лишь один раз — в мае 2019 г. Совладелец «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что число подписчиков музыкальной платформы достигло почти 2 млн. Сейчас компания данные не раскрывает, однако раскрывает число подписчиков на медиасервисы (входит онлайн-кинотеатр «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», а также продюсерский центр «Яндекс.Студия» и единая подписка на сервисы — «Яндекс.Плюс» достигла в III квартале 2020 г. 5,6 млн пользователей, что на 121% больше, чем по итогам III квартала прошлого года.