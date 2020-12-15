«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни 2020 года
Русскоязычные исполнители уже третий раз подряд лидируют в чартах, отмечается в сообщении «Яндекса». Так, в топ-10 треков этого года лишь два — на английском языке, остальные восемь — на русском, не считая песни UNO российской группы Little Big.
При этом самыми прослушиваемыми исполнителями на платформе в 2020 г. стали рэпер Morgenshtern и певец The Weeknd. Среди исполнительниц самыми популярными стали Zivert и Билли Айлиш.
Как отмечается в сообщении «Яндекса», популярность подкастов на платформе также растет — пользователи в среднем тратят на их прослушивание час в день. Топ подкастов на «Яндекс.Музыке» возглавил «ТЕД на русском», за ним — «Одно расстройство» и «Подкаст "Лайфхакера"».
«Яндекс» называл число подписчиков «Яндекс.Музыки» лишь один раз — в мае 2019 г. Совладелец «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что число подписчиков музыкальной платформы достигло почти 2 млн. Сейчас компания данные не раскрывает, однако раскрывает число подписчиков на медиасервисы (входит онлайн-кинотеатр «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», а также продюсерский центр «Яндекс.Студия» и единая подписка на сервисы — «Яндекс.Плюс» достигла в III квартале 2020 г. 5,6 млн пользователей, что на 121% больше, чем по итогам III квартала прошлого года.
Международная консалтинговая компания J'son and Partners Consulting ранее оценивала среднегодовой рост рынка музыкального стриминга в России в 39%. Общая выручка стриминга, согласно данным аналитиков JPC, в 2019 г. оценивается в 7,4 млрд руб., в 2020 г. превысит 10 млрд руб., а к 2022 г. достигнет 19,6 млрд руб.