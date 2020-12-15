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«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни 2020 года

Ведомости

Самым популярной песней 2020 г. на платформе «Яндекс.Музыка» стал трек Artik & Asti «Девочка, танцуй». Следом за ним идёт песня «Юность» группы Dabro. Замыкает тройку лидеров The Weeknd с хитом Blinding Lights. Это следует из данных рейтинга музыкальной платформы. 

Русскоязычные исполнители уже третий раз подряд лидируют в чартах, отмечается в сообщении «Яндекса». Так, в топ-10 треков этого года лишь два — на английском языке, остальные восемь — на русском, не считая песни UNO российской группы Little Big.

При этом самыми прослушиваемыми исполнителями на платформе в 2020 г. стали рэпер Morgenshtern и певец The Weeknd. Среди исполнительниц самыми популярными стали Zivert и Билли Айлиш.

Как отмечается в сообщении «Яндекса», популярность подкастов на платформе также растет —  пользователи в среднем тратят на их прослушивание час в день. Топ подкастов на «Яндекс.Музыке» возглавил «ТЕД на русском», за ним — «Одно расстройство» и «Подкаст "Лайфхакера"».

«Яндекс» называл число подписчиков «Яндекс.Музыки» лишь один раз — в мае 2019 г. Совладелец «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что число подписчиков музыкальной платформы достигло почти 2 млн. Сейчас компания данные не раскрывает, однако раскрывает число подписчиков на медиасервисы (входит онлайн-кинотеатр «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», а также продюсерский центр «Яндекс.Студия» и единая подписка на сервисы — «Яндекс.Плюс» достигла в III квартале 2020 г. 5,6 млн пользователей, что на 121% больше, чем по итогам III квартала прошлого года. 

Международная консалтинговая компания J'son and Partners Consulting ранее оценивала среднегодовой рост рынка музыкального стриминга в России в 39%. Общая выручка стриминга, согласно данным аналитиков JPC, в 2019 г. оценивается в 7,4 млрд руб., в 2020 г. превысит 10 млрд руб., а к 2022 г. достигнет 19,6 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных