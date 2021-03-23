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Telegram опроверг участие РФПИ в инвестициях в компанию

Ведомости

Вице-президент Тelegram Илья Перекопский опроверг информацию о том, что среди инвесторов в облигации компании был Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Наши партнеры из Mubadala также подтвердили, что в рамках их инвестиции РФПИ не участвовал в размещении бондов Telegram», – заявил он «Ведомостям». В пресс-службе РФПИ не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.

О том, что РФПИ принял участие в инвестициях в конвертируемые облигации Telegram вместе с фондом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala, сообщили сегодня в пресс-службе российского фонда. Размер инвестиций и какие-либо другие детали представитель фонда не уточнил.

Ранее сегодня два фонда из ОАЭ — Mubadala (суверенный фонд эмирата Абу-Даби) и Abu Dhabi Catalyst Partners объявили, что вложили в сумме $150 млн в покупку конвертируемых облигаций Telegram. По словам источника «Ведомостей», близкого к Telegram, в совокупности эти фонды стали крупнейшими инвесторами, принявшими участие в размещении бондов компании. Сделка, как говорится в совместном заявлении фондов, предполагает партнерство с эмиратом Абу-Даби в части инноваций.

Telegram Group Inc., зарегистрированная на британских Виргинских островах, 15 марта разместила пятилетние облигации на $1 млрд для ограниченного круга инвесторов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г.

Ранее по теме: Дуров заявил о привлечении Telegram более $1 млрд через продажу облигаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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