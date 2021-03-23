Telegram опроверг участие РФПИ в инвестициях в компанию
Вице-президент Тelegram Илья Перекопский опроверг информацию о том, что среди инвесторов в облигации компании был Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Наши партнеры из Mubadala также подтвердили, что в рамках их инвестиции РФПИ не участвовал в размещении бондов Telegram», – заявил он «Ведомостям». В пресс-службе РФПИ не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.
О том, что РФПИ принял участие в инвестициях в конвертируемые облигации Telegram вместе с фондом из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Mubadala, сообщили сегодня в пресс-службе российского фонда. Размер инвестиций и какие-либо другие детали представитель фонда не уточнил.
Ранее сегодня два фонда из ОАЭ — Mubadala (суверенный фонд эмирата Абу-Даби) и Abu Dhabi Catalyst Partners объявили, что вложили в сумме $150 млн в покупку конвертируемых облигаций Telegram. По словам источника «Ведомостей», близкого к Telegram, в совокупности эти фонды стали крупнейшими инвесторами, принявшими участие в размещении бондов компании. Сделка, как говорится в совместном заявлении фондов, предполагает партнерство с эмиратом Абу-Даби в части инноваций.
Telegram Group Inc., зарегистрированная на британских Виргинских островах, 15 марта разместила пятилетние облигации на $1 млрд для ограниченного круга инвесторов под 7% годовых. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Бонды размещены до 2026 г., первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 г.