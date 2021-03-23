Telegram опроверг участие РФПИ в инвестициях в компанию

Ранее сегодня два фонда из ОАЭ — Mubadala (суверенный фонд эмирата Абу-Даби) и Abu Dhabi Catalyst Partners объявили, что вложили в сумме $150 млн в покупку конвертируемых облигаций Telegram. По словам источника «Ведомостей», близкого к Telegram, в совокупности эти фонды стали крупнейшими инвесторами, принявшими участие в размещении бондов компании. Сделка, как говорится в совместном заявлении фондов, предполагает партнерство с эмиратом Абу-Даби в части инноваций.