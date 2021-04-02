Телеканал «Ю» подтвердил перезапуск «Дома-2» в своем эфире
Реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого телеканал ТНТ объявил в декабре прошлого года, будет перезапущено на телеканале «Ю» с 19 апреля. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Ю».
«Реалити будет выходить на канале «Ю» с сохранением своего классического формата. Вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Канал также планирует оставить звездную команду участников реалити, к которой присоединятся и новые герои», — сообщили на «Ю».
Проект получит название «Дом-2. Новая любовь». Выпуски шоу будут транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов.
О том, что «Дом-2» перезапустят на «Ю» 25 марта писали СМИ со ссылкой на источники. Кроме того, 27 марта об этом сообщила на своей странице в Instagram одна из ведущих шоу Ольга Орлова.
«Дом-2» впервые вышел в эфир в 2004 г. на канале ТНТ и стал продолжением аналогичного проекта «Дом». В итоге шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити.
О закрытии «Дома-2» спустя 16 лет существования ТНТ объявил 18 декабря. Двухчасовой финал проекта вышел в эфир 30 декабря 2020 г. Тогда директор телеканала Роман Петренко пояснил, что для сохранения конкурентоспособности ТНТ должен сфокусироваться на том, что он делает «лучше других» — на сериалах и юморе.
Телеканал «Ю» нацелен на женскую аудиторию от 14 до 44 лет. Около 90% его эфира занимают реалити-шоу. «Ю» входит в холдинг «Медиа-1» наряду с «Муз-ТВ», «Каналом Disney», сетью региональных станций «Выбери Радио» и оператором наружной рекламы Gallery. Самые известные проекты канала — «Беременна в 16», «Няня особого назначения», «Я стесняюсь своего тела» и «Дорогая, я забил!».