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Телеканал «Ю» подтвердил перезапуск «Дома-2» в своем эфире

Ведомости

Реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого телеканал ТНТ объявил в декабре прошлого года, будет перезапущено на телеканале «Ю» с 19 апреля. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Ю».

«Реалити будет выходить на канале «Ю» с сохранением своего классического формата. Вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Канал также планирует оставить звездную команду участников реалити, к которой присоединятся и новые герои», — сообщили на «Ю».

Проект получит название «Дом-2. Новая любовь». Выпуски шоу будут транслироваться утром и вечером на протяжении двух часов.

О том, что «Дом-2» перезапустят на «Ю» 25 марта писали СМИ со ссылкой на источники. Кроме того, 27 марта об этом сообщила на своей странице в Instagram одна из ведущих шоу Ольга Орлова.

«Дом-2» впервые вышел в эфир в 2004 г. на канале ТНТ и стал продолжением аналогичного проекта «Дом». В итоге шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное реалити.

О закрытии «Дома-2» спустя 16 лет существования ТНТ объявил 18 декабря.  Двухчасовой финал проекта вышел в эфир 30 декабря 2020 г. Тогда директор телеканала Роман Петренко пояснил, что для сохранения конкурентоспособности ТНТ должен сфокусироваться на том, что он делает «лучше других» — на сериалах и юморе.

Телеканал «Ю» нацелен на женскую аудиторию от 14 до 44 лет. Около 90% его эфира занимают реалити-шоу. «Ю» входит в холдинг «Медиа-1» наряду с «Муз-ТВ», «Каналом Disney», сетью региональных станций «Выбери Радио» и оператором наружной рекламы Gallery. Самые известные проекты канала — «Беременна в 16», «Няня особого назначения», «Я стесняюсь своего тела» и «Дорогая, я забил!».

Ранее по теме: ТНТ объявил о закрытии «Дома-2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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