Андрей Шмаров покидает пост главного редактора «Ведомостей»
Андрей Шмаров покидает пост главного редактора «Ведомостей». Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» с 20 мая 2021 года назначена Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».
Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон.
«Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях», — отметил председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин.
«В своем дальнейшем развитии «Ведомости» будут придерживаться вектора качественной деловой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества», — добавил Еремин.
«Мы намерены расширять и преумножать нашу аудиторию за счет запуска новых тематически информационных продуктов, уникальных сервисов и за счет расширения географии распространения как в России, так и за рубежом. Решение всех этих задач требует от человека, которому предстоит возглавить редакцию, исключительного профессионализма, большого опыта, владения современными медиа-технологиями», — сказал Еремин.
Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» в апреле 2020 года после того, как стало известно о намерении предыдущих собственников продать издание. 29 мая 2020 года издание было приобретено АО «Саппорт», после чего совет директоров АО «БНМ» под председательством нового собственника утвердил Шмарова в должности главного редактора.
Ирина Казьмина была назначена заместителем генерального директора АО «Бизнес Ньюс Медиа» в сентябре 2020 года. В этой должности она курировала вопросы редакционного развития. Ранее Казьмина работала на разных должностях в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», а также заместителем главного редактора Forbes Russia. Ее стаж в деловой журналистике составляет более 20 лет.