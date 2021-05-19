Андрей Шмаров покидает пост главного редактора «Ведомостей»

Ирина Казьмина была назначена заместителем генерального директора АО «Бизнес Ньюс Медиа» в сентябре 2020 года. В этой должности она курировала вопросы редакционного развития. Ранее Казьмина работала на разных должностях в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», а также заместителем главного редактора Forbes Russia. Ее стаж в деловой журналистике составляет более 20 лет.