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Андрей Шмаров покидает пост главного редактора «Ведомостей»

Ведомости

Андрей Шмаров покидает пост главного редактора «Ведомостей». Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Ведомости» с 20 мая 2021 года назначена Ирина Казьмина, ранее занимавшая пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон.

«Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях», — отметил председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин.

«В своем дальнейшем развитии «Ведомости» будут придерживаться вектора качественной деловой журналистики, оставаясь флагманом деловых СМИ и сохраняя самые высокие стандарты качества», — добавил Еремин.

«Мы намерены расширять и преумножать нашу аудиторию за счет запуска новых тематически информационных продуктов, уникальных сервисов и за счет расширения географии распространения как в России, так и за рубежом. Решение всех этих задач требует от человека, которому предстоит возглавить редакцию, исключительного профессионализма, большого опыта, владения современными медиа-технологиями», — сказал Еремин.

Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» в апреле 2020 года после того, как стало известно о намерении предыдущих собственников продать издание. 29 мая 2020 года издание было приобретено АО «Саппорт», после чего совет директоров АО «БНМ» под председательством нового собственника утвердил Шмарова в должности главного редактора.

Ирина Казьмина была назначена заместителем генерального директора АО «Бизнес Ньюс Медиа» в сентябре 2020 года. В этой должности она курировала вопросы редакционного развития. Ранее Казьмина работала на разных должностях в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», а также заместителем главного редактора Forbes Russia. Ее стаж в деловой журналистике составляет более 20 лет.

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Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных