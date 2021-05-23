«Евровидениие» выиграла группа Maneskin из Италии
Победителем «Евровидения» стала итальянская рок-группа Maneskin со своей песней Zitti E Buoni («Тихие и послушные»), сообщается на сайте музыкального конкурса.
Жюри конкурса отдало Италии четвертое место, однако благодаря голосам зрителей сумела стать победителем, набрав 524 балла. Второе и третье места заняли Франция (499 баллов) и Швейцария (432 балла). Певица Манижа (Манижа Сангин), представлявшая в этом году на «Евровидении» Россию со своей песней Russian Woman («Русская женщина»), набрала 204 балла, заняв девятое место.
Итальянская группа после объявления результатов поблагодарила всех зрителей, заявив, что «рок-н-ролл никогда не умрет».
В группу Maneskin входят вокалист Дамиано, басист Виктория, гитарист Томас и Итан на барабанах. Название группы от датского слова «лунный свет», в знак уважения родине Виктории.
Манижа Сангин – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Ее композиция Russian Woman стала первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на «Евровидении».