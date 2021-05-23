«Евровидениие» выиграла группа Maneskin из Италии

Манижа Сангин – российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. По результатам зрительского голосования в ходе национального отбора на конкурс она набрала 39,7%. Ее композиция Russian Woman стала первой за 12 лет песней на русском языке, исполненной на «Евровидении».