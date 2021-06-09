Суд в Петербурге зарегистрировал иск к Шнурову из-за «некачественной песни»

Овчинникова указала, что при использовании русского языка как государственного не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. Она попросила суд определить, имели ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков 1 тыс. руб. морального вреда. Исковое заявление пока не принято к производству.