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Суд в Петербурге зарегистрировал иск к Шнурову из-за «некачественной песни»

Ведомости

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск о защите прав потребителя, связанный с песней Сергея Шнурова «В Питере — пить», сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к ИП Шнуров Сергей Владимирович и ООО "ВКонтакте" о защите прав потребителя», — говорится в сообщении. 

Истец рассказала, что с помощью подписки VK Combo прослушала песню «В Питере — пить», в которой содержатся два бранных выражения. По ее мнению, ответчики нарушили закон «О защите прав потребителей». «А именно: Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО "ВКонтакте" предоставило ей этот некачественный контент», — объяснили в пресс-службе.

Овчинникова указала, что при использовании русского языка как государственного не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. Она попросила суд определить, имели ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков 1 тыс. руб. морального вреда. Исковое заявление пока не принято к производству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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