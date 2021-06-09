Суд в Петербурге зарегистрировал иск к Шнурову из-за «некачественной песни»
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск о защите прав потребителя, связанный с песней Сергея Шнурова «В Питере — пить», сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.
«Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Ксении Овчинниковой к ИП Шнуров Сергей Владимирович и ООО "ВКонтакте" о защите прав потребителя», — говорится в сообщении.
Истец рассказала, что с помощью подписки VK Combo прослушала песню «В Питере — пить», в которой содержатся два бранных выражения. По ее мнению, ответчики нарушили закон «О защите прав потребителей». «А именно: Шнуров произвел некачественную музыкальную продукцию, а ООО "ВКонтакте" предоставило ей этот некачественный контент», — объяснили в пресс-службе.
Овчинникова указала, что при использовании русского языка как государственного не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка. Она попросила суд определить, имели ли место нарушение закона и ее прав, и взыскать с ответчиков 1 тыс. руб. морального вреда. Исковое заявление пока не принято к производству.