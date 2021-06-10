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Гендиректор «Медузы» опровергла информацию СМИ о закрытии издания

Ведомости

Генеральный директор российского издания «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Галина Тимченко опровергла распространенную в СМИ информацию о закрытии медиапроекта. Она объяснила, что читала лекцию в институте Кеннана и издание «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) неверно истолковало ее слова.

«Речь шла про первые дни, когда мы узнали о статусе иноагента, я тогда действительно думала умирать, однако издание не закрывается и продолжает работу. Они слушают ж**ой, можете так и написать. Я допускаю, что у меня очень плохой английский. Он, правда, не настолько плох, чтобы не знать слова close. Даже если я говорю с чудовищным акцентом, слово open и close, alive and dead я все же могу произнести», — рассказала Тимченко Forbes. 

Ранее «Голос Америки» сообщил, что Тимченко объявила о закрытии «Медузы». «Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула», - цитировало издание гендиректора «Медузы». 

Минюст внес «Медузу» в список иноагентов 23 апреля. В реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания. 

Теперь все материалы издания должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае ему грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.

В заявлении редакции говорилось, что «Медуза» после внесения в реестр уже сокращает расходы. Она закрывает офисы в Риге и Москве и сокращает зарплаты на 30–50%. В «Медузе» сейчас работает более 60 человек. Главный редактор издания Иван Колпаков сообщил ранее, что решение о сокращении зарплат вступит в силу с мая и коснется почти всех сотрудников, кроме многодетных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное закрытие издания «Медуза» после признания иноагентом, заявил, что «современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных