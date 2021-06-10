Гендиректор «Медузы» опровергла информацию СМИ о закрытии издания
Генеральный директор российского издания «Медуза» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Галина Тимченко опровергла распространенную в СМИ информацию о закрытии медиапроекта. Она объяснила, что читала лекцию в институте Кеннана и издание «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) неверно истолковало ее слова.
«Речь шла про первые дни, когда мы узнали о статусе иноагента, я тогда действительно думала умирать, однако издание не закрывается и продолжает работу. Они слушают ж**ой, можете так и написать. Я допускаю, что у меня очень плохой английский. Он, правда, не настолько плох, чтобы не знать слова close. Даже если я говорю с чудовищным акцентом, слово open и close, alive and dead я все же могу произнести», — рассказала Тимченко Forbes.
Ранее «Голос Америки» сообщил, что Тимченко объявила о закрытии «Медузы». «Проект будет закрыт, существующая бизнес-модель рухнула», - цитировало издание гендиректора «Медузы».
Минюст внес «Медузу» в список иноагентов 23 апреля. В реестр внесена компания SIA «Medusa Project», зарегистрированная в Латвии, где находится и основной офис издания.
Теперь все материалы издания должны выпускаться с пометкой о данном статусе. В противном случае ему грозит штраф. Кроме того, подобные СМИ обязаны зарегистрировать юрлицо в России и предоставлять финансовую отчетность.
В заявлении редакции говорилось, что «Медуза» после внесения в реестр уже сокращает расходы. Она закрывает офисы в Риге и Москве и сокращает зарплаты на 30–50%. В «Медузе» сейчас работает более 60 человек. Главный редактор издания Иван Колпаков сообщил ранее, что решение о сокращении зарплат вступит в силу с мая и коснется почти всех сотрудников, кроме многодетных.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное закрытие издания «Медуза» после признания иноагентом, заявил, что «современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться».