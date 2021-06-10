Гендиректор «Медузы» опровергла информацию СМИ о закрытии издания

«Речь шла про первые дни, когда мы узнали о статусе иноагента, я тогда действительно думала умирать, однако издание не закрывается и продолжает работу. Они слушают ж**ой, можете так и написать. Я допускаю, что у меня очень плохой английский. Он, правда, не настолько плох, чтобы не знать слова close. Даже если я говорю с чудовищным акцентом, слово open и close, alive and dead я все же могу произнести», — рассказала Тимченко Forbes.