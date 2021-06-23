Минкультуры рекомендовало кино и театрам Москвы ввести систему QR-кодов

Согласно приказу Минкультуры, кинотеатры и федеральные театры с 22 июня должны допускать одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости зала, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих. Аналогичное требование распространяется и на другие подведомственные Минкультуры организации Москвы. При этом театры и кинотеатры, которые введут систему QR-кодов, смогут пускать более 500 посетителей.