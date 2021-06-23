Минкультуры рекомендовало кино и театрам Москвы ввести систему QR-кодов
Минкультуры рекомендовало кинотеатрам и федеральным театрам Москвы ввести систему допуска зрителей по QR-кодам, сообщила пресс-служба министерства.
«Рекомендуется принять меры, предусмотренные пунктом 23 указа мэра Москвы от 22 июня 2021 г. № 35-УМ, то есть применять систему QR-кодов», — говорится в сообщении.
Согласно приказу Минкультуры, кинотеатры и федеральные театры с 22 июня должны допускать одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости зала, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих. Аналогичное требование распространяется и на другие подведомственные Минкультуры организации Москвы. При этом театры и кинотеатры, которые введут систему QR-кодов, смогут пускать более 500 посетителей.
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер из-за коронавируса. В частности, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.