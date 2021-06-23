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Минкультуры рекомендовало кино и театрам Москвы ввести систему QR-кодов

Ведомости

Минкультуры рекомендовало кинотеатрам и федеральным театрам Москвы ввести систему допуска зрителей по QR-кодам, сообщила пресс-служба министерства.

«Рекомендуется принять меры, предусмотренные пунктом 23 указа мэра Москвы от 22 июня 2021 г. № 35-УМ, то есть применять систему QR-кодов», — говорится в сообщении.

Согласно приказу Минкультуры, кинотеатры и федеральные театры с 22 июня должны допускать одновременное присутствие не более 50% посетителей от общей вместимости зала, но не более 500 человек. Обязательным условием остается наличие посадочных мест для всех присутствующих. Аналогичное требование распространяется и на другие подведомственные Минкультуры организации Москвы. При этом театры и кинотеатры, которые введут систему QR-кодов, смогут пускать более 500 посетителей.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер из-за коронавируса. В частности, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, а с 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди либо с пройденной вакцинацией, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней.

Ранее по теме: Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных