Путин назначил экс-главу ТАСС гендиректором Общественного телевидения России

Игнатенко возглавлял информационное агентство ТАСС с 1991 г. по 2012 г., а затем – в 2012 – 2015 гг. – был сенатором. Ранее ОТР возглавлял тележурналист, создатель программы «Взгляд» Анатолий Лысенко. 20 июня он умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни.