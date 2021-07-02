Путин назначил экс-главу ТАСС гендиректором Общественного телевидения России
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу ТАСС Виталия Игнатенко генеральным директором Общественного телевидения России (ОТР), сообщает пресс-служба Кремля.
«Назначить Игнатенко Виталия Никитича генеральным директором автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России», — следует из текста указа.
Игнатенко возглавлял информационное агентство ТАСС с 1991 г. по 2012 г., а затем – в 2012 – 2015 гг. – был сенатором. Ранее ОТР возглавлял тележурналист, создатель программы «Взгляд» Анатолий Лысенко. 20 июня он умер на 85-м году жизни после продолжительной болезни.
Общественное телевидение России – федеральный телеканал, указ о создании которого в 2012 г. подписал занимавший тогда пост президента России Дмитрий Медведев. Телеканал впервые вышел в эфир 19 мая 2013 г.