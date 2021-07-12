Роднянский заключил контракт с Apple
Apple подписала контракт на право первого выбора с AR Content, производственной компанией, возглавляемой продюсером и режиссером Александром Роднянским, сообщает Variety. Право первого выбора или первого предложения для Apple предполагает то, что пока договор действует, компания в приоритете у Роднянского. Все проекты AR Content он в первую очередь должен предлагать Apple.
Сделка распространяется на серию русскоязычных и многоязычных шоу для Apple TV Plus. Проекты могут быть реализованы под творческим руководством как российских, так и зарубежных сценаристов и режиссеров. Также Роднянский может снимать фильмы на территории любой страны мира.
Роднянский сказал изданию, что договор заключен с агентством AR Content из Лос-Анджелеса, которое он создал три года назад для привлечения финансирования в производство кино.
«Apple очень интересуется возможностями, доступными в этой части мира [в России]. Это будет первая из всех мировых потоковых платформ, которая подпишет стратегическое партнерство с компанией с российскими корнями», — рассказал Роднянский.
Он отметил, что подобные платформы дают шанс кинематографистам из разных стран без ограничений донести до международной аудитории свои истории о жизни.