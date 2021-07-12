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Роднянский заключил контракт с Apple

Ведомости

Apple подписала контракт на право первого выбора с AR Content, производственной компанией, возглавляемой продюсером и режиссером Александром Роднянским, сообщает Variety. Право первого выбора или первого предложения для Apple предполагает то, что пока договор действует, компания в приоритете у Роднянского. Все проекты AR Content он в первую очередь должен предлагать Apple.

Сделка распространяется на серию русскоязычных и многоязычных шоу для Apple TV Plus. Проекты могут быть реализованы под творческим руководством как российских, так и зарубежных сценаристов и режиссеров. Также Роднянский может снимать фильмы на территории любой страны мира.

Роднянский сказал изданию, что договор заключен с агентством AR Content из Лос-Анджелеса, которое он создал три года назад для привлечения финансирования в производство кино.

«Apple очень интересуется возможностями, доступными в этой части мира [в России]. Это будет первая из всех мировых потоковых платформ, которая подпишет стратегическое партнерство с компанией с российскими корнями», — рассказал Роднянский.

Он отметил, что подобные платформы дают шанс кинематографистам из разных стран без ограничений донести до международной аудитории свои истории о жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных