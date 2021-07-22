Суд оштрафовал Telegram и Facebook за неудаление запрещенного контента
«По делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ… Telegram Messenger Inc. признан виновным... назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.», — сказал пресс-секретарь, отметив, что по еще двум аналогичным протоколам Telegram оштрафован на 5 и 2 млн руб. По той же статье КоАП оштрафован Facebook.
В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 млн руб., в июне – еще на 17 млн руб.
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.