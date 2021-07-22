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Суд оштрафовал Telegram и Facebook за неудаление запрещенного контента

Ведомости

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы вынес решения в отношении Telegram и Facebook, оштрафовав их за неудаление запрещенного контента на 11 и 6 млн руб. соответственно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Таганского районного суда Зульфию Гуринчук.

«По делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ… Telegram Messenger Inc. признан виновным... назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.», — сказал пресс-секретарь, отметив, что по еще двум аналогичным протоколам Telegram оштрафован на 5 и 2 млн руб. По той же статье КоАП оштрафован Facebook.

В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 млн руб., в июне – еще на 17 млн руб.

В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.

Ранее по теме: Суд в Москве оштрафовал Facebook на 17 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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