«Матч ТВ» вернул права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги

В 2019 г. Okko приобрел права на показ матчей АПЛ. Контракт с АПЛ был заключен на три года, сумму сделки стороны не раскрывали. Газета «Коммерсантъ» сообщала со ссылкой на источники, что Rambler будет платить АПЛ 7 млн евро ежегодно. Трансляция матчей АПЛ на Okko доступна по дополнительной подписке за 549 руб. в месяц, или 3990 руб. в год. Об условиях будущего просмотра игр АПЛ на «Матч ТВ» не уточняется.