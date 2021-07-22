«Матч ТВ» вернул права на трансляцию матчей Английской премьер-лиги
Телеканал «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-медиа») вернул себе эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги, сообщила генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки в своем Telegram-канале. АПЛ не показывали на «Матч ТВ» с 2019 г.
«Да, телеканал «Матч ТВ» с сезона 2022/2023 гг. станет эксклюзивным вещателем игр Английской премьер-лиги. И в эфире, и в диджитале», — написала Канделаки. По ее словам, «Матч ТВ» приобрел права на показ турнира на ТВ и цифровых площадках на ближайшие шесть лет.
На данный момент эксклюзивным вещателем матчей АПЛ в России является Okko Sport (входит в Rambler Group). Представитель Okko подтвердил «Ведомостям», что видеосервис является эксклюзивным вещателем АПЛ на территории России до 2022 г., добавив, что «в скором времени ценителей футбола на Okko ждут крупные анонсы».
В 2019 г. Okko приобрел права на показ матчей АПЛ. Контракт с АПЛ был заключен на три года, сумму сделки стороны не раскрывали. Газета «Коммерсантъ» сообщала со ссылкой на источники, что Rambler будет платить АПЛ 7 млн евро ежегодно. Трансляция матчей АПЛ на Okko доступна по дополнительной подписке за 549 руб. в месяц, или 3990 руб. в год. Об условиях будущего просмотра игр АПЛ на «Матч ТВ» не уточняется.
В декабре 2019 г. Rambler Group подала иск к «Матч ТВ» о прекращении распространения на сайте телеканала фрагментов матчей АПЛ. В свою очередь «Матч ТВ» подавал иск к входящему в Rambler порталу Championat.com по поводу использования видеоконтента Российской премьер-лиги (РПЛ): «Матч ТВ» является эксклюзивным вещателем матчей РПЛ, права обходятся телеканалу в 1,7 млрд руб. ежегодно, сообщал «Спорт-экспресс». Однако уже в феврале 2020 г. владельцы прав на футбольные трансляции заявили, что спорный контент был удален, и отказались от дальнейших исковых претензий друг к другу.